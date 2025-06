M5S Foggia: beffa sul supporto formazione e lavoro: migliaia di italiani traditi

Movimento 5 Stelle Foggia denuncia con forza l’ennesima ingiustizia ai danni di migliaia di italiani sul tema del Sostegno al Reddito e delle Politiche Attive del Lavoro.

Per mesi è stato fatto credere che il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), l’esigua misura che dal 2023 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, sarebbe stata rinnovata per il 2025 con un aumento dell’importo da 350 a 500 euro. Tuttavia, l’INPS, tramite la circolare n. 595 del 17 febbraio 2025 e il messaggio n. 765 del 3 marzo 2025, ha chiarito che la proroga sarà concessa solo a un numero molto ristretto di beneficiari, lasciando la maggior parte dei richiedenti senza alcun aiuto economico e senza strumenti concreti per contrastare la povertà o favorire il reinserimento lavorativo.

Per la prima volta nella storia recente, intere fasce di popolazione in difficoltà vengono completamente abbandonate. Una vera e propria bomba sociale.

Un’esclusione ingiusta e senza precedenti

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 escludono la maggior parte di coloro che fino ad oggi hanno percepito il SFL. Secondo quanto chiarito dall’INPS, infatti, la proroga sarà concessa solo a chi sta ancora frequentando un corso di formazione non ancora terminato e solo per il tempo necessario a concluderlo.

Nessun rinnovo di 12 mesi per chi è ancora in difficoltà e senza lavoro.

Chi viene escluso?

Coloro che hanno già terminato le 12 mensilità nel 2024, senza alcuna possibilità di rinnovo.

Chi, alla scadenza del SFL nel 2025, sta partecipando ad altre attività di politica attiva (come tirocini, servizio civile o PUC) diverse dai corsi di formazione.

Di fatto, la maggior parte delle persone che contavano su questa misura per continuare il proprio percorso di reinserimento lavorativo si ritrova senza alcun supporto.

“Si vuole eliminare la povertà eliminando i poveri”

Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto misure di welfare concrete e mirate a tutelare le fasce più deboli della popolazione. Oggi, invece, assistiamo all’ennesimo taglio mascherato da riforma.

Questa decisione è la naturale conseguenza della cancellazione del Reddito di Cittadinanza, una misura presente in tutta Europa e ottenuta in Italia grazie alle battaglie del M5S durante il Governo Conte. Ora, per la prima volta, migliaia di persone disoccupate si ritrovano senza alcun sostegno e senza un percorso di reinserimento lavorativo.

Il Governo Meloni sta giocando sulla pelle di chi ha bisogno di aiuto per costruire un futuro migliore. Chiediamo con forza che le condizioni di accesso alla proroga del SFL vengano riviste immediatamente, affinché sia garantito a tutti coloro che stanno seguendo un percorso di politiche attive del lavoro, senza discriminazioni tra corsi di formazione e altre esperienze lavorative come i tirocini.

Il Movimento 5 Stelle Foggia ha già avviato un’interrogazione parlamentare per portare la questione in Aula e continuerà a battersi per i diritti dei cittadini più fragili, opponendosi a scelte ingiuste e penalizzanti per chi sta cercando di costruirsi una stabilità economica e professionale.