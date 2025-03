Ryan Di Munno, il piccolo talento del karting in cerca di sponsor

A soli dieci anni, Ryan Di Munno si è già imposto come una delle giovani promesse del karting italiano. Nato a Foggia il 2 febbraio 2015 e residente a Lucera, il piccolo pilota ha già conquistato importanti successi, dimostrando talento e determinazione in pista. Il suo percorso nel mondo del motorsport è iniziato all’età di cinque anni, quando ha mostrato una velocità e un’abilità fuori dal comune. Nel 2023 ha ottenuto il secondo posto nel Campionato Regionale della Campania, per poi consacrarsi campione regionale nella categoria Mini Gr Under 10. A coronare il suo percorso di crescita, la vittoria della Coppa dei Campioni sul prestigioso circuito di Battipaglia, un risultato che conferma il suo potenziale nel panorama nazionale.

Tuttavia, per continuare il proprio percorso di crescita, Ryan avrebbe bisogno di sponsor e partner pronti a credere nelle sue capacità e nella sua carriera. “Associare il proprio brand a un giovane talento significa entrare in un mondo dinamico e altamente competitivo”, spiegano i suoi sostenitori. “Ryan incarna valori fondamentali come determinazione, impegno e passione”. Il motorsport, infatti, non è solo una disciplina sportiva, ma anche un’opportunità di networking tra aziende di diversi settori. Chi fosse interessato a sostenere il talento di Ryan Di Munno può contattare il numero 389.0134501 oppure scrivere all’indirizzo email skozzino2017@gmail.com.

Lo riporta foggiatoday.it