San Severo, 30enne ucciso a coltellate: la difesa della famiglia attende l’esito dell’autopsia

Restano ancora molti interrogativi sulla morte di Mario La Pietra, il 30enne di San Severo deceduto mercoledì sera dopo essere stato colpito da una coltellata durante un litigio con la compagna, Soccorsa Marino. La donna, attualmente accusata di omicidio volontario aggravato dal vincolo di convivenza, sostiene che il fendente sia stato sferrato accidentalmente.

La famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Matteo Starace e Massimiliano Sabatasso, attende ora gli esiti dell’esame autoptico per chiarire la dinamica dell’accaduto. “La fase è ancora iniziale. Si dovrà attendere quanto meno gli esiti dell’autopsia”, ha dichiarato l’avvocato Starace, sottolineando come la versione fornita dalla donna rappresenti una libera scelta difensiva che, al momento, non trova alcun riscontro oggettivo.

L’indagine, coordinata dalla Procura, mira a ricostruire con esattezza quanto accaduto quella sera, per determinare eventuali elementi di premeditazione o aggravanti. Intanto, il legale della famiglia della vittima auspica che venga garantita “la migliore tutela per i figli” della coppia, inevitabilmente coinvolti nella tragica vicenda.

Lo riporta l’Immediato.net