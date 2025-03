Sospetto caso di meningite, 18enne muore a Oristano

Uno studente di 18 anni di Ghilarza è morto questa notte per una sospetta meningite. Il giovane si era sentito male già dalla mattina di ieri. La sera è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove è deceduto qualche ora dopo. Al momento, visti i sintomi, i medici propendono per una meningite fulminante che non ha lasciato scampo al 18enne, ma la diagnosi deve essere ancora confermata dagli esami di laboratorio che si stanno svolgendo in queste ore a Cagliari.

Nel frattempo la Asl fa sapere che è stata avviata la normale profilassi tracciando i contatti stretti del giovane e somministrando la terapia antibiotica. Lutto a Ghilarza dove l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione carristi, ha deciso di annullare la sfilata di Carnevale prevista per oggi. “L’amministrazione si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore”, si legge sul profilo Fb istituzionale del comune.

Lo riporta l’ANSA