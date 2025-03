FOGGIA – L’incontro “Donne al lavoro: strategie per rompere le barriere”, organizzato dalle Donne Democratiche di Foggia l’8 marzo presso il Circolo PD “David Sassoli”, ha registrato una grande affluenza, confermando l’attenzione e la sensibilità sul tema dell’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro. La sala era gremita di persone, a testimonianza dell’interesse diffuso e della volontà di costruire un percorso condiviso per il superamento delle discriminazioni ancora esistenti.

Durante l’evento, sono intervenuti autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e politico. Colomba Mongiello, coordinatrice delle Donne Democratiche, ha aperto i lavori, seguita da Lia Azzarone, Presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Salvatore Speranza, coordinatore della segreteria cittadina del PD, Mario Cagiano, Delegato alle politiche di genere del Comune di Foggia, Alice Amatore, Assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Paola Parisi, Presidente Confapi, Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia, e Davide Emanuele, Segretario cittadino del PD di Foggia. Un contributo fondamentale è arrivato anche da Madia D’Onghia, Ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università di Foggia, e Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia, che hanno partecipato ai lavori in collegamento Meet, offrendo riflessioni e proposte concrete su come affrontare le sfide legate alla parità di genere nel mondo del lavoro.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto ricco e costruttivo, mettendo in luce le criticità e le possibili soluzioni per abbattere le barriere che ancora limitano le opportunità lavorative per le donne. Un ringraziamento va a tutti coloro che sono intervenuti e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno reso questa iniziativa un importante passo avanti nel percorso di sensibilizzazione e azione politica.

Le Donne Democratiche di Foggia continueranno a lavorare con impegno su questi temi, con l’obiettivo di promuovere politiche inclusive e concrete per una maggiore equità nel mondo del lavoro e nella società.