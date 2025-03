FOGGIA – Ottantadue minuti di dominio del Foggia con De Lucia impegnato solo a raccogliere qualche pallone finito timidamente sul fondo. Poi una punizione dal limite dell’area di rigore del Foggia che si trasforma in un calcio di rigore per un presunto tocco con un braccio di Kiyine.

Da quel momento le cose si complicano perchè il Sorrento accorcia le distanze e Felicioli si infortuna, lasciando il Foggia in dieci uomini. Finale, fortunatamente senza particolari affanni di una gara che poteva essere chiusa molto prima se Emmausso non avesse sprecato malamente diverse occasioni.

Foggia ben organizzato in campo, capace di studiare l’avversario e colpirlo nel momento migliore.

La cronaca. 4′ Sarr viene servito bene in area di rigore, ma non riesce a toccare bene il pallone per spingerlo verso la porta facendo sfumare una chiara occasione da rete. Squadre molto aggressive sui portatori di palle e diversi falli commessi a centrocampo che non permettono una evoluzione del gioco in fase propositiva. 26′ Si affaccia il Sorrento in area di rigore del Foggia con un tiro di Biagetti che sembra non avere grandi pretese, ma finisce di poco a lato.

40′ Azione prolungata del Foggia sulla destra, palla messa in mezzo all’area piccola dove Sarr gira a rete, ma finisce di poco a lato. 41′ Ci prova Tascone a sbloccare il risultato, il suo tiro da posizione centrale viene respinto dal portiere Del Sorbo. 43′ Il Foggia aumenta i gitri del motore. Tiro di Zunno deviato sull’estrno della rete. 45′ Foggia in vantaggio con Tascone che di testa mette alle spalle di De Sorbo su traversone millimetri di Gala.

La ripresa viene aperta da una occasione al 51′ fallita incredibilmente da Emmausso che a pochi metri dalla porta colpisce male il pallone spedendolo in curva sud. 57′ Raddoppio del Foggia con Zunno che di testa finalizzata una conclusione di Emmausso.

In sessanta minuti il Sorrento non ha mai impegnato De Lucia.

64′ Prova una girata Musso ma la palla finisce fuori. 77′ Guizzo di Touho che si trova quasi di fronte al portiere, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da un difensore. 78′ Ancora l’attaccante francese protagonista con un tiro angolato ma debole, di facile presa per Del Sorbo. 80′ Punizione per il Sorrento, un calciatore in barriera tocca, secondo l’arbitro con un braccio, per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il calcio di rigore.

Proteste del Foggia. 82′ Batte Musso che non fallisce l’occasione per riaprire la partita. 85′ Foggia in dieci uomini per infortunio di Felicioli, il peggiore in campo oggi, avendo utilizzato tutti gli slot per i cambi. I rossoneri stringono i denti negli otto minuti di recupero. 96′ Espulsione diretta per Fusco che ferma fallosamente Kiyine lanciato verso l’area di rigore. 98′ Contropiede del Foggia con Touho che si libera di un avversario e serve Emmausso che deve solo spingere il pallone in rete a porta vuota, ma lo manda incredibilmente sopra la traversa.

Arriva il fischio finale del direttore di gara per una partita dominata dal Foggia dove gli ospiti non hanno mai impegnato De Lucia.

Tabellino

Foggia-Sorrento 2 – 1 Reti: 45′ Tascone, 57′ Zunno, 82′ rig. Musso

Foggia (4-3-3): De Lucia; Silvestro (76′ Parodi), Salines, Dutu, Felicioli; Tascone (84′ Danzi), Da Riva, Gala (67′ Kiyine); Zunno, Sarr (66′ Touho), Emmausso

A disposizione: Perina, De Simone, Parodi, Marzupio, Danzi, Pazienza, Kiyine, Brugognone, Orlando, Touho

Allenatore: Luciano Zauri

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Biagetti (79′ Esposito), Fusco, Guadagni (68′ Colangiuli), Cuccurullo, Blondett, Musso, Panico (57′ Colombini), Scala, Matera (57′ Palella), Cangianiello (57′ Russo)

A disposizione: Harraser, Colombini, Carotenuto, Carillo, Riccardi, Polidori, Di Somma, Morleo, Colangiuli, Russo, Palella, Esposito

Allenatore: Giovanni Ferraro

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno, Mateo Lauri di Gubbio

Quarto ufficiale di gara: Riccardo Tropiano di Bari

Ammoniti: 34′ Tascone (F), 62′ Gala (F), 87′ Salines (F), 90+1′ Zunno (F)

Espulso: 90+6′ Fusco (S)

Note: Calci d’angolo 5-3

Lo riporta foggiacalciomania.com

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI