Il giudice per l’udienza preliminare di Napoli, Ivana Salvatore, ha assolto il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione alla produzione di sigarette di contrabbando. La sentenza, emessa al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, è stata pronunciata nell’aula bunker del carcere di Poggioreale.

Le accuse erano state mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che riteneva la coppia coinvolta nelle attività economiche del clan Di Lauro. Durante la requisitoria, il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi una condanna a nove anni di reclusione. Tuttavia, il gup ha deciso per l’assoluzione. Diversa la sorte di Vincenzo Di Lauro, figlio del boss Paolo Di Lauro, condannato a venti anni di carcere, come richiesto dal pm. Condanne sono state inflitte anche agli altri imputati coinvolti nel processo.

Tony Colombo e Tina Rispoli erano stati arrestati il 17 ottobre 2023 dal Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri, insieme ad altre 25 persone, tra cui Vincenzo Di Lauro. L’operazione rientrava in un’inchiesta anticamorra condotta dai sostituti procuratori antimafia Maurizio De Marco e Lucio Giugliano, che ha messo sotto la lente d’ingrandimento le attività economiche e finanziarie del clan di Secondigliano. Le indagini, avviate nel 2017 e durate quattro anni, si sono concentrate in particolare sulla figura di Vincenzo Di Lauro, il quale, dopo la scarcerazione, avrebbe intrapreso un percorso imprenditoriale ritenuto dagli inquirenti strettamente legato agli interessi criminali della sua famiglia.

L’autorità giudiziaria, ritenendo che non vi fossero più esigenze cautelari stringenti, aveva già disposto la scarcerazione della coppia prima della sentenza definitiva. Tony Colombo aveva lasciato il carcere il 31 gennaio 2024 ed era stato posto agli arresti domiciliari a Gaeta, mentre Tina Rispoli era stata scarcerata il 20 ottobre 2023 e aveva trascorso il periodo di detenzione domiciliare a Minturno.

Un episodio particolare aveva visto protagonista il cantante neomelodico lo scorso 23 dicembre, mentre era ancora detenuto. In quell’occasione, infatti, Colombo aveva improvvisato un’esibizione canora per i detenuti, evento che aveva suscitato numerose polemiche e discussioni tra l’opinione pubblica e le istituzioni.

La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica, sia per la notorietà della coppia nel panorama musicale neomelodico, sia per il loro presunto coinvolgimento in affari illeciti. La decisione del gup di Napoli rappresenta un punto di svolta nella loro vicenda giudiziaria, ponendo fine alle accuse che pendevano su di loro. Tuttavia, resta alta l’attenzione sulle dinamiche economiche legate ai clan camorristici e sugli intrecci tra il mondo dello spettacolo e la criminalità organizzata.

Lo riporta l’Ansa.