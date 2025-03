Manfredonia: difesa solida, ma l’attacco resta da migliorare

MANFREDONIA – Il Manfredonia conquista una vittoria preziosa contro il Costa d’Amalfi, un successo sofferto ma meritato, come sottolineato da mister Franco Cinque nel post-partita. La corsa salvezza si fa sempre più intensa, e la squadra sipontina sembra aver trovato la chiave per ottenere punti fondamentali: una difesa quasi impenetrabile, testimoniata dal terzo “clean sheet” consecutivo.

“È un Manfredonia che non molla mai, più determinato che mai nella lotta salvezza” afferma mister Cinque, descrivendo una gara fatta di “sofferenza e grande sacrificio”. L’inizio di partita non è stato semplice: la squadra è apparsa un po’ frenetica, condizionata dall’urgenza di vincere e dalla difesa chiusa del Costa d’Amalfi. Tuttavia, alla prima vera occasione, i sipontini sono riusciti a concretizzare. Il tecnico, però, non nasconde le difficoltà iniziali sul piano tecnico, sottolineando come la squadra abbia faticato a gestire il possesso con gli attaccanti, rendendo difficile trovare i giusti tempi di gioco.

La svolta è arrivata nell’intervallo. “Negli spogliatoi ci siamo chiariti su alcuni aspetti tattici, abbiamo fatto un cambio e nel secondo tempo la squadra è stata più ordinata, ha gestito meglio il campo e ha fatto girare meglio il pallone”, spiega il tecnico. Questo ha permesso un gioco più fluido e, di conseguenza, il gol della vittoria. Mister Cinque non ha dubbi sulla legittimità del successo, anche se recrimina per alcuni episodi arbitrali, come presunti rigori non concessi.

Uno degli aspetti chiave della crescita del Manfredonia è la solidità difensiva. “Anche oggi non abbiamo subito gol e nella lotta salvezza questo è fondamentale”, sottolinea il mister. La squadra è migliorata molto nella fase di non possesso, concedendo pochissimo agli avversari. “Siamo organizzati, attenti e soffriamo poco dietro. Difendiamo bene, sappiamo fare sacrifici e tutti danno il massimo”. I numeri parlano chiaro: nelle ultime sei partite, il Manfredonia ha incassato solo due reti, dimostrando una crescita notevole in questo fondamentale.

Tuttavia, se la difesa è diventata un punto di forza, il gioco offensivo è ancora un cantiere aperto. “Dobbiamo migliorare la qualità delle nostre azioni offensive e dare più continuità al nostro gioco”, ammette mister Cinque. La squadra ha trovato solidità, ma per centrare la salvezza servirà maggiore incisività in attacco.

Un elemento chiave in questa fase è stato l’apporto di Iurilli, un acquisto fortemente voluto nel mercato di riparazione e già decisivo con due gol che hanno portato sei punti. “È un classe 2006, un attaccante che offre soluzioni importanti e sta dimostrando il suo valore”, afferma l’allenatore. La sua presenza permette anche di variare l’assetto offensivo, e la società ripone in lui grandi aspettative.

Parlando dell’evoluzione della squadra nell’ultimo mese e mezzo, mister Cinque evidenzia un cambiamento fondamentale: “Abbiamo capito che per salvarci dobbiamo essere organizzati, uniti e pronti a soffrire. Forse non siamo una squadra spettacolare, ma siamo solidi e consapevoli dei nostri mezzi”.

In vista della pausa di quindici giorni per il Torneo di Viareggio, il tecnico ha già delineato il programma di lavoro: “Ci concentreremo sia sulla condizione fisica che sul miglioramento dei nostri punti deboli. Saranno due settimane di lavoro intenso”.

Infine, mister Cinque esprime grande soddisfazione per la convocazione del giovane Castaldi con il Torino per il Torneo di Viareggio. “È un ragazzo di grande qualità, un ottimo difensore, e questa esperienza sarà un’opportunità importante per lui”, commenta l’allenatore.

Il Manfredonia sta costruendo la propria salvezza su una solida base difensiva e su una crescente consapevolezza di squadra. Se l’attacco resta da migliorare, la determinazione e lo spirito di sacrificio lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. La pausa sarà fondamentale per affinare ulteriormente le strategie e colmare le lacune, con l’obiettivo di raggiungere una salvezza che, partita dopo partita, appare sempre più alla portata.