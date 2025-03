Foggia: rubata Alfa Romeo 164, l'appello del proprietario per il ritrovamento. "Vi prego, contattateci"

Foggia, 9 marzo 2025 – Un’auto di valore affettivo e storico è stata rubata a Foggia, in piazza Carlo Gentile, una traversa di viale Ofanto, lo scorso 23 febbraio. Si tratta di un’Alfa Romeo 164 targata MI0N7230, di colore blu scuro, sottratta in circostanze ancora da chiarire.

Il proprietario, disperato per la perdita, ha sporto immediatamente denuncia alle autorità, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto e ritrovare il veicolo. Tuttavia, ad oggi non ci sono ancora tracce della vettura.

L’appello è rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento dell’auto. Se qualcuno dovesse avvistarla o avere notizie, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o il proprietario.

Anche la condivisione della notizia può essere di grande aiuto per aumentare le possibilità di recuperare il veicolo.

Chiunque avesse informazioni può rivolgersi alla Polizia o ai Carabinieri di Foggia. Ogni piccolo dettaglio potrebbe essere determinante per ritrovare l’Alfa Romeo 164 e consegnarla nuovamente al legittimo proprietario.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e attenzione. Il furto di auto storiche e di valore è purtroppo un fenomeno sempre più diffuso, ed è fondamentale il contributo di tutti per arginare questa problematica.

Per aggiornamenti sulla vicenda, si invita a seguire le comunicazioni delle autorità competenti.

Per segnalazioni:

Contattare le forze dell’ordine (112 o 113)

Rivolgersi ai Carabinieri o alla Polizia di Foggia

Contattare numero proprietario: 320.3664267

Ogni condivisione e aiuto è prezioso.