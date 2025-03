Foggia-Sorrento: sfida cruciale allo Zaccheria per rilanciare le ambizioni stagionali

Nel 30° turno del girone C di Serie C, il Foggia ospita il Sorrento allo Stadio Pino Zaccheria in una gara che si preannuncia equilibrata e fondamentale per entrambe le formazioni. Le due squadre, protagoniste di un campionato altalenante, sono alla ricerca di punti preziosi per rilanciare le proprie ambizioni in questo finale di stagione. I rossoneri arrivano a questo appuntamento dopo l’1-1 ottenuto in trasferta contro il Catania. Un risultato che ha lasciato qualche rammarico, considerando che il Foggia era riuscito a portarsi in vantaggio e aveva creato più occasioni rispetto ai siciliani. La squadra guidata da mister Cudini dovrà ora cercare di sfruttare il fattore campo per tornare al successo e allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica. Con l’esclusione del Taranto dal campionato, i satanelli occupano la quindicesima posizione con 30 punti, a cinque lunghezze proprio dal Sorrento.

Dall’altra parte, il Sorrento si presenta allo Zaccheria con il morale alto dopo il prezioso pareggio conquistato nel derby campano contro il Benevento, disputato allo stadio Viviani di Potenza. Un risultato che conferma il buon momento della formazione costiera, che con l’arrivo di Giovanni Ferraro in panchina ha ritrovato solidità e determinazione. Con 35 punti all’attivo, il Sorrento si trova attualmente all’undicesimo posto e sogna un ritorno nella zona playoff. Foggia e Sorrento condividono lo stesso obiettivo: conquistare punti fondamentali per avvicinarsi agli spareggi promozione. La lotta per un posto nei playoff è serrata e ogni partita rappresenta un’occasione per accorciare le distanze sulle dirette concorrenti. Per i rossoneri, il sostegno del pubblico dello Zaccheria potrebbe essere l’arma in più per tornare alla vittoria e dare una svolta alla stagione.

I tifosi potranno seguire la sfida tra Foggia e Sorrento in diretta televisiva su Sky. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming sulle piattaforme NOW TV e Sky Go, offrendo la possibilità a tutti gli appassionati di non perdersi questo importante appuntamento di Serie C.

Lo riporta lacasadic.com