Negli ultimi venti giorni, gli allevatori della Foresta Umbra stanno vivendo una situazione drammatica a causa degli attacchi sempre più frequenti dei lupi. Le testimonianze raccolte tra gli allevatori della zona, in particolare presso l’azienda di Michele Finizio, località Cortiglie, evidenziano un problema in crescita che mette a rischio il loro lavoro e il benessere degli animali.

Secondo i racconti dei testimoni, vitelli di cinque o sei mesi vengono brutalmente attaccati e uccisi dai lupi. Non solo: anche altri animali, come i puledri e perfino i cani da caccia, sono caduti vittime di questi attacchi. La situazione ha generato grande preoccupazione tra gli allevatori, che si sentono impotenti di fronte a una minaccia costante e in crescita.

La denuncia di questa grave problematica è stata già presentata alla Forestale e alle autorità del Parco Nazionale del Gargano, ma le misure adottate finora non sembrano sufficienti a contrastare il fenomeno. “Ci stanno massacrando,” denuncia uno degli allevatori colpiti, sottolineando come gli attacchi siano diventati quotidiani e come la situazione stia mettendo in ginocchio l’intero settore dell’allevamento locale.

Gli allevatori chiedono a gran voce un intervento immediato e concreto da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza del bestiame e il futuro delle loro attività. Tra le possibili soluzioni proposte, l’adozione di sistemi di protezione più efficaci, il monitoraggio della popolazione dei lupi e il risarcimento per i danni subiti. Tuttavia, la preoccupazione principale resta la necessità di un’azione tempestiva per evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Senza adeguate misure di prevenzione e supporto, il rischio è che il prezzo da pagare sia troppo alto per gli allevatori locali. “La speranza è che le autorità possano intervenire con urgenza per tutelare un settore fondamentale per l’economia e la tradizione del territorio.”