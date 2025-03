Manfredonia, abiti spariti durante un trasloco: l’appello di una cittadina per riaverli

Manfredonia – Siponto, 8 marzo 2025 – Un episodio insolito ha scosso il pomeriggio di ieri in via Lungomare del Sole, a Siponto.

Durante le operazioni di trasloco, una residente ha momentaneamente lasciato fuori dal cancello alcune buste contenenti gli abiti del marito. Poco dopo, le buste erano sparite.

La cittadina coinvolta ha lanciato un appello affinché chiunque le abbia prese, per errore o deliberatamente, le restituisca. “Si sono portati via tutte le buste. Se qualcuno le ha prese, per favore le restituisca”, ha scritto in un messaggio diffuso questa mattina.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un malinteso o di un furto vero e proprio. Chiunque abbia informazioni utili può mettersi in contatto con la diretta interessata.

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto sia importante la collaborazione tra cittadini per mantenere un senso di comunità e solidarietà.