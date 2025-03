Iurilli trascina il Manfredonia: tre punti d’oro nella corsa salvezza

MANFREDONIA (FG) – Un successo dal peso specifico enorme quello ottenuto dal Manfredonia Calcio contro il Costa d’Amalfi. A decidere la sfida è stata una rete fondamentale di Nicolas Iurilli, attaccante biancoceleste che ancora una volta si è dimostrato decisivo nei momenti chiave della stagione. Il suo gol, pesantissimo in ottica salvezza, ha regalato alla squadra tre punti vitali nella lotta per mantenere la categoria.

Al termine della gara, Iurilli ha espresso tutta la sua soddisfazione per un gol che potrebbe rivelarsi cruciale nel cammino del Manfredonia: “Questa rete vale tantissimo per noi, così come quella segnata a Nardò. Ogni partita è una battaglia e dobbiamo lottare giorno dopo giorno per raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza. Ci crediamo e daremo tutto fino alla fine”.

Un gol dal sapore speciale, non solo per la sua importanza ai fini della classifica, ma anche per un legame personale con il campo di gioco: “Sono cresciuto su questo terreno e volevo assolutamente segnare qui. È una soddisfazione immensa riuscire a fare la differenza in un luogo così significativo per me”.

Una gara di sofferenza e carattere

La sfida contro il Costa d’Amalfi non è stata semplice. Il Manfredonia ha dovuto stringere i denti, affrontando momenti di grande difficoltà, soprattutto nella prima frazione di gioco. Il sacrificio è stato la chiave per portare a casa il risultato, come racconta lo stesso Iurilli: “Sono stati 90 minuti durissimi. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, poi nella ripresa siamo riusciti a guadagnare campo, approfittando di un errore degli avversari per segnare”.

Oltre al gol vittoria, l’attaccante biancoceleste ha messo a segno un’altra rete, dimostrando ancora una volta il suo istinto da bomber d’area di rigore. “Questo è il mio secondo gol della partita, un’altra rete da vero attaccante. Mi ispiro ai grandi campioni, cerco di studiarli e di replicare i loro movimenti in campo. Non è facile, ma voglio continuare a migliorare partita dopo partita”.

Un segnale forte per la salvezza

Questa vittoria rappresenta una vera boccata d’ossigeno per il Manfredonia, che continua a lottare per la permanenza in categoria. La squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, due elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide. “Ogni punto è vitale in questo momento della stagione – sottolinea Iurilli – e dobbiamo affrontare ogni gara con la stessa intensità. La strada è lunga, ma siamo pronti a dare il massimo fino all’ultimo minuto”.

Il segnale lanciato dal Manfredonia è chiaro: la squadra non ha alcuna intenzione di mollare. Con giocatori come Nicolas Iurilli, capaci di trascinare il gruppo nei momenti decisivi, la speranza di centrare l’obiettivo resta viva. I tifosi biancocelesti possono continuare a sognare, perché la squadra è pronta a lottare con tutte le proprie forze per conquistare la salvezza.