L’Audace Cerignola interrompe la sua corsa vincente: solo un pareggio a Picerno

Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive dell’Audace Cerignola, bloccato sullo 0-0 in casa del Picerno. Un risultato che rallenta la marcia della capolista e consente all’Avellino di accorciare le distanze in classifica, grazie al successo ottenuto ieri contro il Messina. Con la quasi certa esclusione della Turris dal campionato, il margine di tre punti tra le due squadre è destinato a ridursi ulteriormente, rendendo la lotta al vertice sempre più incerta.

La partita del “Curcio” ha visto un Cerignola meno brillante rispetto alle ultime uscite. Mister Raffaele ha optato per un turnover significativo, lasciando inizialmente in panchina alcuni uomini chiave come Salvemini e Achik. Una scelta che non ha pagato, con la squadra che ha faticato a trovare sbocchi offensivi contro un Picerno ben organizzato e determinato a fermare la capolista.

Il primo tempo è stato avaro di emozioni, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il Cerignola ha cercato di prendere in mano il pallino del gioco, ma senza creare reali pericoli per la porta difesa da Summa. I padroni di casa, dal canto loro, si sono affidati alle ripartenze, senza però mai impensierire seriamente Greco.

Nella ripresa, la squadra di Raffaele ha alzato il ritmo e si è resa più pericolosa. L’ingresso di Achik ha dato nuova linfa alla manovra offensiva, e proprio il fantasista gialloblù è andato vicinissimo al gol al 71′, con una punizione magistrale che ha colpito la traversa. Un brivido per il Picerno, che ha però continuato a difendersi con ordine.

Nel finale, l’Audace ha tentato il forcing per portare a casa i tre punti, ma ha rischiato grosso in pieno recupero. Un errore difensivo ha permesso a Bernardotto di presentarsi a tu per tu con Greco, che con un intervento prodigioso ha negato il gol vittoria ai lucani, salvando così il Cerignola da una sconfitta che avrebbe complicato ulteriormente la corsa al primato.

Ora l’Audace dovrà voltare subito pagina, perché all’orizzonte si profilano due sfide cruciali. Sabato andrà in scena il derby casalingo contro il Foggia, un match sempre molto sentito da entrambe le tifoserie, mentre tra sette giorni ci sarà l’insidiosa trasferta di Crotone. Due banchi di prova fondamentali per la squadra di Raffaele, che dovrà ritrovare la brillantezza delle scorse settimane per difendere il primato in classifica.

Il Picerno, dal canto suo, esce da questa partita con la consapevolezza di poter competere alla pari con le migliori del girone. Il punto conquistato contro la capolista conferma la solidità della squadra di Longo, che continua a navigare nelle zone alte della classifica e può ambire a un posto nei playoff.

In attesa di capire come evolverà la situazione della Turris e quali saranno le ripercussioni sulla classifica, il campionato si fa sempre più avvincente. L’Avellino è tornato prepotentemente in corsa, il Cerignola non può permettersi passi falsi e il Picerno si conferma una realtà ostica per tutti. La lotta per il vertice è più aperta che mai.

Lo riporta foggiatoday.it.