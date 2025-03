Manfredonia chiude il Carnevale con la Notte Colorata: un successo tra tradizione e futuro

Quattro sfilate in quindici giorni, migliaia di spettatori e un sentito omaggio a Lucio Dalla: il Carnevale di Manfredonia si conferma un evento di grande richiamo, ma per crescere serve programmazione a lungo termine.

La Notte Colorata ha segnato la conclusione della 71esima edizione del Carnevale di Manfredonia, una manifestazione che si conferma tra le più importanti e sentite della città. Con quattro sfilate nell’arco di quindici giorni e un’affluenza straordinaria di spettatori provenienti da tutta la provincia e oltre, l’evento ha ribadito il suo ruolo di richiamo culturale e turistico.

Uno degli appuntamenti più attesi è stata la Sfilata delle Meraviglie, che ha visto protagonisti oltre 1500 bambini delle scuole materne e primarie, emozionando il pubblico e regalando momenti di pura allegria. Il ritorno dei carri allegorici ha ulteriormente arricchito l’atmosfera festosa, confermando la creatività e la passione degli artigiani locali. Il Carnevale di Manfredonia continua a distinguersi per il suo spirito coinvolgente, capace di unire tradizione e innovazione in un mix irresistibile.

Un tributo a Lucio Dalla

L’edizione 2025 ha avuto un significato speciale grazie all’omaggio a Lucio Dalla, cittadino onorario di Manfredonia e figura indissolubilmente legata alla città. Per celebrarlo, è stata organizzata un’intera giornata di eventi, tra cui mostre fotografiche, spettacoli musicali e proiezioni dedicate al grande artista bolognese. Un tributo sentito e doveroso a un cantautore che ha sempre espresso il suo affetto per Manfredonia e la sua comunità.

Il gran finale di ieri sera ha sancito il successo di una manifestazione che, nonostante le difficoltà organizzative, resta profondamente radicata nell’identità cittadina. Tuttavia, emerge con sempre maggiore evidenza la necessità di una programmazione più strutturata per far crescere ulteriormente l’evento e renderlo un vero e proprio punto di riferimento nel panorama turistico regionale.

Programmazione: la chiave per il futuro

Se il Carnevale di Manfredonia aspira a diventare un elemento centrale del Piano strategico del turismo, non può essere organizzato con pochi mesi di anticipo. L’evento rappresenta un potenziale volano per l’economia locale, richiamando visitatori e stimolando il settore turistico, ma per sfruttare appieno queste opportunità è necessaria una pianificazione a lungo termine.

Gli operatori del Carnevale sono ben consapevoli delle sfide organizzative e sanno che la manifestazione si svolge ogni anno tra febbraio e marzo. Di conseguenza, è fondamentale iniziare a lavorare all’edizione numero 72 già da ora, senza attendere il prossimo gennaio. Un’organizzazione più efficace consentirebbe di migliorare ulteriormente la qualità degli eventi, potenziando la promozione e coinvolgendo un numero ancora maggiore di partecipanti.

I maestri cartapestai, che già da anni dispongono di ampi capannoni per la realizzazione dei carri allegorici, potrebbero beneficiare di una pianificazione annuale più strutturata. Un impegno costante nella progettazione e nella creazione delle scenografie permetterebbe di elevare il livello artistico della manifestazione, rendendola competitiva con i più celebri carnevali italiani.

Un evento da valorizzare

Il Carnevale di Manfredonia rappresenta un patrimonio culturale e identitario di grande valore, capace di coinvolgere l’intera comunità e di attrarre visitatori da tutta la regione. Per far sì che diventi un appuntamento di richiamo nazionale, è necessario investire in strategie di comunicazione, collaborazioni con enti turistici e iniziative che possano rafforzarne la visibilità.

Gli organizzatori, con il loro entusiasmo e la loro dedizione, hanno già dimostrato di poter realizzare un evento di grande successo. Ora la sfida è quella di consolidare questo risultato attraverso un lavoro continuativo e una visione lungimirante. Il Carnevale di Manfredonia ha tutte le potenzialità per crescere ancora e diventare un fiore all’occhiello del turismo pugliese. La prossima edizione deve iniziare a prendere forma sin da ora, per garantire un futuro ancora più luminoso a una delle tradizioni più amate della città.

FOTOGALLERY MATTEO NUZZIELLO