Manfredonia, vittoria sofferta ma preziosa: Iurilli stende il Costa d’Amalfi

Il Manfredonia conquista una vittoria di misura ma di grande valore contro il Costa d’Amalfi, imponendosi per 1-0 grazie a un gol di Iurilli.

Il match, disputato a porte chiuse al “Comunale” di Trinitapoli, ha visto i biancazzurri lottare con determinazione per ottenere tre punti vitali nella corsa alla permanenza in categoria. La decisione di giocare senza pubblico è stata presa a seguito degli incidenti verificatisi nella gara contro il Francavilla in Sinni, che hanno coinvolto la compagine sipontina.

Primo tempo equilibrato ma senza reti

L’inizio di gara è subito frizzante. Al 3’, il Manfredonia si rende pericoloso con Calemme, il cui tiro dalla distanza viene respinto dalla difesa campana. Sul ribaltamento di fronte, il Costa d’Amalfi risponde immediatamente con una conclusione di De Sio deviata in calcio d’angolo. Il ritmo si mantiene elevato e i padroni di casa vanno vicini al vantaggio in più occasioni: prima con Gianfreda, che non riesce a concretizzare una punizione ben calciata da Calemme, poi con Porzio che serve un assist perfetto per Puzireveskis, il quale però non riesce a superare Manzi.

Al 20’ il Manfredonia reclama un calcio di rigore per un intervento falloso su Calemme, ma il direttore di gara Guitaldi di Rimini lascia proseguire tra le proteste dei biancazzurri. Il Costa d’Amalfi reagisce con un’iniziativa di Cappiello tre minuti più tardi: l’attaccante ospite calcia da posizione defilata trovando la risposta sicura di Sapri. Dopo una prima mezz’ora ricca di spunti, il match cala d’intensità e le squadre rientrano negli spogliatoi con il punteggio fermo sullo 0-0.

Iurilli decisivo nella ripresa

La ripresa si apre con una mossa tattica di mister Cinque, che decide di sostituire Puzireveskis con Coppola per dare nuova energia all’attacco. Al 50’ è proprio il neoentrato a tentare la conclusione su calcio di punizione, ma la sfera viene respinta dalla barriera. La partita attraversa una fase di equilibrio fino al 69’, quando Proto si rende pericoloso con un destro potente, ma Sapri si oppone con un intervento efficace.

Il Manfredonia continua a mantenere il controllo del gioco e al 75’ trova il guizzo vincente. Una leggerezza in fase di impostazione da parte di Vuolo permette a Coppola di recuperare palla e servire un perfetto assist in profondità per Iurilli. L’attaccante, lasciato libero in area, non sbaglia e con freddezza infila Manzi per il gol dell’1-0. Per il numero 11 è la seconda rete nelle ultime tre giornate, un segnale importante in chiave salvezza.

Finale nervoso, Manfredonia avanti

Nel finale di gara il Costa d’Amalfi prova a reagire, ma il Manfredonia si difende con ordine senza concedere spazi. L’ultimo episodio degno di nota arriva nei minuti conclusivi, quando Cappiello perde la testa e rifila una testata a Calemme. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso diretto, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.

Dopo il triplice fischio, i biancazzurri possono festeggiare una vittoria sofferta ma fondamentale, che permette loro di avvicinarsi all’obiettivo stagionale. Nel prossimo turno il Manfredonia affronterà il Gravina, in un’altra sfida chiave per la permanenza in categoria.

