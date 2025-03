Negli ultimi giorni, un episodio grave avvenuto in una scuola di Manfredonia ha scosso studenti, genitori e docenti.

Come rendo noto una lettrice a StatoQuotidiano.it, un ragazzo con disabilità avrebbe minacciato con un coltello un altro alunno, suscitando paura e preoccupazione tra le famiglie.

Questo episodio pone una questione fondamentale: la sicurezza nelle scuole è un diritto di tutti. “Quando si verificano episodi di violenza, la comunità scolastica ha il dovere di affrontarli con serietà e responsabilità, adottando misure adeguate per garantire un ambiente sicuro e sereno”.

“Ogni istituto ha l’obbligo di adottare protocolli chiari per la gestione di situazioni critiche e di fornire supporto agli alunni che presentano particolari difficoltà. La presenza di studenti con bisogni educativi speciali richiede un’attenzione specifica e l’adozione di strategie che garantiscano sia la loro integrazione sia la sicurezza di tutti.”

“Le politiche di inclusione non possono essere solo dichiarazioni di principio: servono azioni concrete, formazione specifica per il personale docente e risorse per garantire che la scuola sia un ambiente sicuro per tutti. La collaborazione tra scuola, famiglie e servizi sociali è imprescindibile per affrontare situazioni complesse con equilibrio e responsabilità.”

“Chiediamo alla dirigenza scolastica di prendere una posizione chiara, attivare misure di prevenzione e garantire il rispetto dei diritti di tutti gli alunni. Alla comunità intera, chiediamo di unirsi per una scuola più sicura e inclusiva, dove la convivenza sia fondata sul rispetto e sulla tutela di ciascun individuo”, scrive la donna..