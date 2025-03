APRICENA (FOGGIA) – Nel pomeriggio di oggi, un uomo sospettato di aver esploso colpi d’arma da fuoco nel corso di una violenta lite tra più individui si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri.

Il soggetto sarà sottoposto allo stub, l’esame chimico per la rilevazione di residui di polvere da sparo sulle mani e sugli indumenti, al fine di verificare il suo eventuale coinvolgimento nella sparatoria avvenuta nelle scorse ore.

L’episodio è avvenuto in seguito a una segnalazione per esplosioni di colpi d’arma da fuoco, che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito dal richiedente, mentre era a bordo della propria autovettura, sarebbe stato speronato da un’altra vettura con a bordo due individui, uno dei quali identificato come il padre del conducente. Poco dopo, un terzo veicolo, con a bordo altri due soggetti, avrebbe a sua volta speronato la seconda autovettura.

Dopo la collisione, tutti i passeggeri sarebbero scesi dalle rispettive vetture, dando origine a una lite violenta.

Nel corso della disputa, uno degli occupanti della seconda auto avrebbe estratto una pistola calibro 6,35 e sparato alcuni colpi. Il soggetto armato sarebbe poi stato inseguito per alcuni metri dagli occupanti degli altri veicoli, prima di riuscire a dileguarsi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Severo, che hanno eseguito i rilievi del caso e repertato quattro bossoli e quattro ogive.

Gli inquirenti hanno inoltre avviato una serie di perquisizioni ai sensi dell’articolo 41 del TULPS nei confronti di alcuni soggetti ritenuti coinvolti nei fatti. Tuttavia, molti di loro si sono resi irreperibili, rendendo più complesse le operazioni di identificazione e accertamento delle responsabilità.

Il sopraggiungere spontaneo in caserma dell’uomo che potrebbe aver esploso i colpi rappresenta un importante sviluppo nelle indagini.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire i motivi alla base della lite e stabilire eventuali legami tra i soggetti coinvolti. Il test dello stub sarà determinante per verificare se l’uomo abbia effettivamente utilizzato l’arma da fuoco. Se confermata la sua responsabilità, potrebbero scattare nei suoi confronti misure restrittive.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, mentre i Carabinieri continuano a raccogliere elementi utili per risalire all’esatta dinamica dei fatti e individuare tutti i responsabili.

La tensione generata dall’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, sottolineando ancora una volta l’importanza dell’azione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e la repressione di episodi di violenza armata.

foto enzo maizzi