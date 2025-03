Foggia, centrodestra contro la desertificazione commerciale: conferenza stampa per presentare la mozione in Consiglio comunale

FOGGIA – Martedì 11 marzo alle ore 11:30, presso l’aula consiliare del Comune di Foggia, si terrà una conferenza stampa organizzata dai consiglieri comunali dei partiti di centrodestra. L’incontro sarà l’occasione per illustrare la mozione che sarà portata in Consiglio comunale con l’obiettivo di contrastare la crescente desertificazione commerciale del centro cittadino.

Durante la conferenza, verranno presentate una serie di proposte e azioni concrete riguardanti il commercio, la sicurezza, la mobilità, il decoro urbano e il turismo. Secondo i consiglieri del centrodestra, la situazione attuale richiede interventi immediati per rivitalizzare il tessuto economico della città, frenando la chiusura di attività commerciali e incentivando nuove aperture.

I promotori dell’iniziativa evidenzieranno, inoltre, quella che definiscono una preoccupante “inerzia amministrativa” da parte della giunta guidata dal sindaco Episcopo, accusata di non aver adottato misure efficaci per contrastare il fenomeno. La mozione intende sollecitare l’amministrazione a intraprendere azioni concrete, favorendo un piano strategico per il rilancio del centro cittadino.

L’incontro sarà aperto ai rappresentanti della stampa, ai cittadini e agli operatori del settore, chiamati a partecipare attivamente alla discussione su un tema che tocca da vicino il futuro economico e sociale di Foggia.