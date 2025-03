Foggia. La grande musica di Fausto Leali incanta il Teatro Giordano

È stato un trionfo sold out, un pieno di solidarietà, il concerto di Fausto Leali, organizzato dal Comune di Foggia e dalla Fondazione Antiusura Buon Samaritano al Teatro Umberto Giordano.

Il grande interprete soul dalla inconfondibile voce black, ormai foggiano d’adozione, accompagnato dalla sua band e dalla splendida energia di Germana Schena, ha regalato al pubblico entusiasta i suoi indimenticabili capolavori, nuovi pezzi e straordinarie cover.

Tantissime le emozioni senza tempo, lunghi gli applausi scroscianti: un fantastico Fausto Leali ha incantato il Teatro, riempito in ogni ordine e grado, per circa due ore.

Non solo musica però. La serata e il concerto, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Antiusura Buon Samaritano per sostenere le famiglie bisognose di sostegno economico, hanno avuto anche un momento di riflessione civica, condotto dalla giornalista e operatrice culturale Alessandra Benvenuto.

Sul palco, insieme al presidente della Fondazione, l’ingegner Pippo Cavaliere e al dottor Francesco Borgese, quest’ultimo artefice e ideatore della manifestazione, sono intervenuti S.E. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino,la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, e il Procuratore Capo della Repubblica di Foggia Ludovico Vaccaro, che tra meno di un mese andrà a ricoprire il prestigioso incarico di procuratore generale a Lecce.

La Fondazione, nella persona del suo presidente onorario l’Arcivescovo Ferretti, ha consegnato al procuratore Vaccaro un prezioso riconoscimento per l’intenso lavoro svolto in questi otto anni a capo della Procura di Foggia. “Fino a poco tempo fa – ha ricordato Vaccaro – non esistevano pentiti e collaboratori di giustizia, oggi grazie all’azione della “squadra stato” tantissimi criminali si sono arresi e stanno collaborando con lo Stato. Prima la criminalità si sentiva padrona assoluta del territorio, ora le cose sono radicalmente cambiate e spesso ci capitata di ascoltare: attenzione, ora ci arrestano tutti”.

Parole di apprezzamento sono arrivate dalla sindaca Episcopo che ha esaltato il ruolo della Fondazione impegnata da anni a contrastare ogni forma di illegalità ed assicurando ogni tipo di sostegno e di collaborazione da parte del Comune di Foggia. E dall’Arcivescovo Ferretti, guida spirituale della Fondazione, che ha elogiato per l’instancabile attivismo e per aver regalato una speranza, un aiuto concreto ed un’ancora di salvezza alle tante famiglie bisognose, così come insegna la parabola evangelica.

Il presidente Cavaliere ancora una volta ha esaltato il ruolo dei volontari della Fondazione, a cui va il merito dei risultati raggiunti in questi 30 anni, durante i quali sono state accolte oltre 4500 famiglie e sono stati erogati prestiti per oltre 16 milioni. «I volontari, che lavorano dietro le quinte, costituiscono il contatto umano con coloro che

vivono condizioni di profondo disagio economico e di povertà. Sono loro che con l’ascolto raccolgono lo scoramento, gli affanni e le sofferenze di chi ha bisogno di aiuto e di sostegno” ha concluso l’ingegnere “ed è a loro che va rivolto un sentito ringraziamento da parte della collettività foggiana”.

Le foto sono del fotografo Michele Pesante.