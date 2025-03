"La luce verde di Siponto: un segno di speranza per il futuro!"

Proposta di Partecipazione al Global Greening del 17 Marzo 2025: Illuminazione Verde della Nuova Basilica di Siponto. Il 17 marzo 2025, la nostra Basilica di Siponto potrebbe diventare protagonista di un evento unico e speciale: il “Global Greening”. In questa occasione, monumenti e luoghi simbolici di tutto il mondo si illumineranno di verde per celebrare la Giornata di San Patrizio e promuovere l’impegno globale verso la sostenibilità e la cultura.

Con l’illuminazione della Basilica di Siponto, proponiamo di unirci al “Global Greening” del 2025, applicando dei filtri verdi sui fari di illuminazione e rendendo la Basilica un faro di luce che risplende in tutta la sua bellezza e simbolismo.

Se riusciremo a realizzare questa proposta, la nostra opera artistica potrebbe diventare una protagonista dell’evento globale, dimostrando la sua capacità di innovazione e sostenibilità. Questo sarebbe un grande onore per la nostra città e un modo per mostrarla al mondo.

I Benefici per la Città:

Partecipare a questo evento mondiale attraverso l’illuminazione della Basilica di Tresoldi offrirebbe numerosi vantaggi, tra cui:

-Una visibilità internazionale per la nostra città

-La valorizzazione della nostra cultura e storia

-L’opportunità di esporre la Basilica come opera artistica nel circuito globale di monumenti illuminati

Il “Global Greening” ha visto monumenti iconici di tutto il mondo illuminati di verde. Ecco alcuni esempi straordinari:

– L’Opera House di Sydney (Australia)

– Il Colosseo di Roma (Italia)

– Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro (Brasile)

– Le Cascate del Niagara (Canada/USA)

– La Torre di Pisa (Italia)

– Il Parlamento di Canberra (Australia)

– Il Burj Khalifa di Dubai (Emirati Arabi Uniti)

– Il London Eye (Regno Unito)

– L’UniCredit Tower a Milano (Italia)

Invitiamo tutti a sostenere e partecipare a questa proposta, unendo la nostra città al grande palcoscenico internazionale del Global Greening. L’illuminazione verde della nostra opera artistica più iconica non è solo un gesto estetico, ma un simbolo di unità, speranza e cambiamento positivo per il futuro.

Siamo certi che questa iniziativa arricchirà l’immagine della nostra città e contribuirà a far conoscere la Nuova Basilica di Siponto a tutto il mondo.

Michelangelo De Meo

