MarketingFest: a Manfredonia l'innovazione digitale e il futuro del marketing

Manfredonia si prepara ad ospitare la prima edizione di MarketingFest trasformandosi per due giorni, il 20 e 21 marzo, nel cuore pulsante della comunicazione digitale e delle strategie di mercato più avanzate con un evento realizzato in collaborazione con BTM Italia, che rappresenta un’opportunità concreta di crescita per professionisti, aziende e start-up che puntano all’innovazione per essere competitivi in un mondo che viaggia alla velocità della luce.

Già nel nome, in quel “fest” che parla di condivisione, allegria, energia, risiede la forza dell’evento, una grande festa in cui protagoniste saranno le persone che per due giorni potranno assistere a 17 speech, partecipare a 570 minuti di formazione, 5 masterclass e 4 panel.

Il marketing è l’anima del commercio, lo si sa da sempre, non si tratta semplicemente di pubblicità o promozione, ma dell’energia vitale che porta un prodotto, un servizio o un’azienda ad emergere anche là dove il mercato sembra essere saturo, per questo le aziende devono essere in grado di raccontare la propria storia, comprendere le esigenze dei consumatori e costruire relazioni durature, ricordando che dietro ad ogni progetto, ci sono menti pensanti che lavorano sull’analisi dei dati, sulla creatività e sulla, oggi più che mai fondamentale, capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato.

“MarketinFest è una call to action – dice Michele De Meo, Ceo & Founder di Remark, con l’entusiasmo di chi sta lavorando sodo per realizzare un evento che permetta alla Puglia di affermarsi sempre più come hub dell’innovazione a tutto tondo – ma anche una grande sfida, è il nostro Anno 0 e abbiamo un obiettivo, vogliamo che questo evento diventi un punto di riferimento per il Sud e allo stesso tempo ci stiamo impegnando affinché le sale si riempiano di persone realmente motivate e interessate”.

“Si tratta di un evento importante non solo perché offre momenti di formazione e aggiornamento per affinare la competitività professionale, ma anche perché favorisce l’interazione tra diverse realtà del settore creando occasioni di networking e collaborazione – afferma Nevio D’Arpa, Ceo & Founder di BTM Italia – Questo appuntamento permette, con un linguaggio vario e accessibile, di conoscere le tendenze che stanno ridefinendo il panorama del marketing”.

Una partnership, quella tra le due realtà, che cementifica un rapporto di amicizia e stima reciproca: “BTM è la più grande organizzazione che concilia pubblico e privato, ma soprattutto coniuga al meglio offerta e domanda attraverso il lavoro di Nevio D’Arpa e del suo staff – conferma Michele De Meo – che si pongono al fianco degli operatori creando connessioni tra professionisti. Questa collaborazione è preziosa e ci auguriamo che il nostro percorso insieme prosegua anche oltre l’appuntamento del 20 e 21 marzo”.

MarketingFest sarà quindi un brainstorming con le menti più brillanti del mondo della comunicazione affinché nel corso dei due giorni si generino good ideas non solo nel settore turistico, ma in tutti i settori.

La Puglia negli ultimi anni ha dimostrato una crescente attenzione verso la trasformazione digitale, investendo in formazione, start-up e infrastrutture tecnologiche: <<MarketingFest si svolge in Puglia e la scelta di Manfredonia non è casuale – prosegue De Meo – vogliamo che i riflettori si accendano proprio su questa parte della regione>>.

All’evento prenderanno parte relatori di livello nazionale e internazionale, pronti a condividere le loro esperienze e competenze per creare un’occasione di networking, dove aziende, agenzie e giovani talenti potranno confrontarsi e creare sinergie in uno spazio in cui le idee finalmente potranno prendere forma, il futuro diventerà presente e ogni partecipante potrà trovare ispirazione.

Ad alternarsi saranno Francesco Giorgino, professore e giornalista professionista; Giacinto Fiore, divulgatore di Intelligenza Artificiale e co-fondatore di AI WEEK che porterà la sua visione sulle applicazioni dell’AI nel marketing; Giuliano Trenti, fondatore e residente di Neurexplore, esperto in neuromarketing e analisi del comportamento dei consumatori; Salvatore Russo, fondatore di &Love, con una vasta esperienza nel branding e nella comunicazione digitale; Giulia Bezzi, Co-fondatrice di &Love, Head SEO e PR Manager, specializzata in strategie SEO e relazioni pubbliche

Alessandro Martemucci, CEO di Officinae.com e consulente di Lean e Digital Marketing; Gabriele Ferrieri, Innovation manager, riconosciuto per la sua capacità di guidare l’innovazione nelle imprese; Sergio Spaccavento, direttore creativo e sceneggiatore; Fabio Biccari, CMO di Voome, con una solida esperienza nel marketing digitale e nelle strategie di crescita; Domingo Iudice, Direttore marketing e imprenditore, conosciuto per le sue competenze nel lancio e nella promozione di brand; Andrea Sempi, imprenditore e co-fondatore di Emotiva, specializzato in tecnologie emotive applicate al marketing; Fabio Viola, gemification designer e docente universitario; Assunta Corbo, giornalista e autrice, fondatrice di Constructive Network; Albert Antonini Mangia, esperto di digital marketing e E-Commerce.

Sono loro i professionisti selezionati dal comitato scientifico di MarketingFest, che offriranno ai partecipanti una panoramica completa delle tendenze attuali e future del marketing, fornendo strumenti e conoscenze per affrontare le sfide del settore, dalla brand Awareness, per scoprire come rendere un marchio riconoscibile e indimenticabile, alle strategie per costruire un rapporto autentico con il pubblico e creare engagement, senza ovviamente trascurare l’Intelligenza Artificiale, vera protagonista delle discussioni degli ultimi tempi e la lead generation, perché il successo di un’azienda passa anche dalla fidelizzazione del cliente.

L’accesso a marketingFest è gratuito, ad ospitare l’evento saranno le sale del Regiohotel Manfredi di Manfredonia.

Per iscriversi basta cliccare il link https://www.marketingfest.it/#contatti