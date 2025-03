FOGGIA – Via libera dal Ministero della Cultura alla realizzazione del parco eolico offshore galleggiante «Barium Bay», destinato alla produzione di energia elettrica da fonte eolica nel mare Adriatico Meridionale.

Il progetto prevede la costruzione di un parco eolico con oltre un gigawatt di potenza e si estenderà nel tratto di mare compreso tra i comuni di Vieste e Monopoli.

L’approvazione da parte del Ministero della Cultura è accompagnata dalla prescrizione di ridurre l’impatto visivo, con la rimozione di 13 torri eoliche su un totale di 74, oppure con il loro riposizionamento a 45 chilometri dalla linea di costa, prescrizione che a una prima lettura del parere favorevole del ministero finirà per riguardare tutti i progetti analoghi presentati per lo stesso tratto di mare.

Con l’approvazione di questo progetto e l’impegno dei porti di Brindisi e Taranto, indicati dal «Decreto Porti» per supportare l’attività logistica a servizio dell’eolico offshore, si profila una fase di crescita sostenibile e innovativa per l’industria energetica nazionale ed in particolare pugliese, con enormi ricadute per l’occupazione e le competenze locali.

Il parere favorevole, consultabile sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha la data dello scorso 3 marzo e si aggiunge al precedente parere positivo ricevuto l’11 luglio 2024 dalla commissione Pnrr-Pniec del Mase.

Lo riporta loradibrindisi.it