Opportunità di lavoro in Capitanata: 1006 professionisti richiesti nei Centri per l’Impiego ph www.agenzialavoro.tn.it

Sono 153 gli annunci di lavoro attualmente attivi nei Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia, per un totale di 1006 professionisti ricercati. Il dato emerge dall’ultimo report aggiornato al 6 marzo, che fornisce una panoramica sulle richieste di personale da parte delle imprese locali. Le offerte di lavoro riguardano diversi ambiti occupazionali, con una richiesta particolarmente elevata nei servizi ludico-ricreativi, nell’agricoltura e nel settore turistico-ristorativo.

Di seguito la suddivisione dei profili richiesti:

Servizi ludico-ricreativi, intrattenimento, arte e sport : 514 professionisti

: 514 professionisti Agricoltura, agroalimentare e ambiente : 201 professionisti

: 201 professionisti Servizi turistici, culturali e ristorazione : 160 professionisti

: 160 professionisti Logistica, trasporti e magazzini : 64 professionisti

: 64 professionisti Servizi socio-sanitari ed educativi : 18 professionisti

: 18 professionisti Servizi alla persona, pulizie e manutenzione : 17 professionisti

: 17 professionisti Artigianato, commercio, vendite e noleggio : 15 professionisti

: 15 professionisti Servizi amministrativi, contabili e professionali : 6 professionisti

: 6 professionisti Industria, produzione e metalmeccanico : 4 professionisti

: 4 professionisti ICT, servizi digitali e comunicazione : 3 professionisti

: 3 professionisti Collocamento mirato per categorie protette (L.68/99) : 3 professionisti

: 3 professionisti Costruzioni, impianti e immobiliare: 1 professionista

Il report dettagliato fornisce informazioni specifiche su ciascuna offerta di lavoro, con titolo, descrizione, settore di riferimento e indicazione del Centro per l’Impiego competente.

Come candidarsi

Per presentare la propria candidatura, gli interessati devono accedere alla piattaforma regionale “Lavoro per te Puglia” o utilizzare l’app dedicata.

Un inserto speciale del report è dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea che supporta la mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea. Le offerte EURES sono consultabili online con possibilità di filtrare per nazione, settore e professione. I Centri per l’Impiego degli ambiti di Foggia, BAT e Bari lavorano in sinergia per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Complessivamente, nei tre territori sono attive 633 posizioni lavorative per un totale di 3205 annunci pubblicati. Le aziende che necessitano di personale possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia, che offrono servizi di intermediazione gratuiti e personalizzati.

Orari e contatti

Gli sportelli dei Centri per l’Impiego sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, con aperture pomeridiane il martedì (15:00-16:30) e il giovedì su prenotazione. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale Centri Impiego Foggia e provincia.

