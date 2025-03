Pescatori multati per il conferimento dei rifiuti marini: la denuncia di Giuseppe Marasco "Siamo alla follia: chi ripulisce il mare viene punito"

Da eroi dell’ambiente a bersagli di sanzioni salatissime. I pescatori di Manfredonia, impegnati nella raccolta dei rifiuti marini, si vedono ora colpiti da multe individuali da 6.500 euro per aver conferito i rifiuti nelle isole ecologiche predisposte nei porti. A sollevare la questione con fermezza è Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Manfredonia, che definisce questa situazione “una follia totale”.

La legge Salvamare e il paradosso delle sanzioni

La legge Salvamare (L. n. 60 del 17 maggio 2022), nata con l’obiettivo di ripulire il mare e incentivare comportamenti virtuosi da parte dei pescatori, aveva introdotto la possibilità di conferire nei porti i rifiuti accidentalmente pescati (Rap) senza incorrere in sanzioni. Un cambiamento importante rispetto al passato, quando i pescatori, per evitare problemi burocratici e legali, erano costretti a rigettare in mare la plastica e gli altri rifiuti finiti nelle reti.

Oggi, invece, quello che sembrava un passo avanti si è trasformato in un paradosso: i pescatori vengono identificati attraverso le telecamere di videosorveglianza della Capitaneria di Porto e sanzionati per aver fatto ciò che la legge intendeva promuovere.

Marasco: “Urgente un incontro con le istituzioni”

Giuseppe Marasco non ci sta e lancia un appello alle istituzioni: “Questa situazione è inaccettabile. I pescatori stanno facendo un servizio alla collettività, contribuendo a ripulire il nostro mare, e invece di essere premiati vengono multati. Chiediamo con urgenza un incontro tecnico con le autorità locali, regionali e nazionali, affinché si faccia chiarezza su questa vicenda e si garantisca il sostegno ai pescatori”.

La richiesta di Marasco è stata formalmente indirizzata al Ministro dell’Ambiente, al Presidente della Regione Puglia, al Prefetto di Foggia, al Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia e al Sindaco di Manfredonia. L’obiettivo è trovare una soluzione immediata per evitare che i pescatori, demoralizzati e spaventati dalle sanzioni, tornino a gettare i rifiuti in mare invece di conferirli nei porti.

Premi promessi, sanzioni applicate

Il consigliere comunale evidenzia un altro aspetto della questione: la legge Salvamare prevedeva incentivi e riconoscimenti per i pescatori virtuosi, che nel 2023 e nel 2024 erano stati incoraggiati a partecipare attivamente alla raccolta dei rifiuti marini. Ora, nel 2025, arriva la doccia fredda con multe ingenti invece dei premi promessi.

“Non possiamo permettere che questa legge, nata con buoni intenti, si trasformi in un boomerang per chi tutela il mare”, conclude Marasco. “Serve un intervento urgente per ripristinare la coerenza normativa e garantire che i pescatori possano continuare a svolgere il loro ruolo fondamentale nella difesa dell’ambiente senza essere perseguitati”.

L’attesa ora è per una risposta da parte delle istituzioni, nella speranza che il buonsenso prevalga e che i pescatori possano tornare ad essere protagonisti della salvaguardia del mare senza temere sanzioni ingiuste