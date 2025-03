Foggia, Mario La Pietra ucciso con un coltello in casa: la compagna indagata per omicidio volontario - ph today.it

SAN SEVERO (FOGGIA) – E’ stato programmato per domani, negli uffici della Procura della Repubblica di Foggia, il conferimento dell’incarico ai periti per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Mario La Pietra, il muratore trentenne morto in seguito ad un litigio con la compagna dal tragico epilogo.

Il fatto è accaduto a San Severo, in un’abitazione del centro della città dell’Alto Tavoliere, la sera del 5 marzo, quando tra i due conviventi scoppiò una lite poi tragicamente degenerata.

Per le dichiarazioni della donna, indagata per omicidio volontario aggravato, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

Mario La Pietra l’avrebbe strattonata e tirata per i capelli e lei sostiene che nel tentativo di divincolarsi, avendo peraltro in braccio il figlio più piccolo della coppia di poco più di un anno, l’avrebbe involontariamente colpito con un coltello con il quale stava tagliando le cipolle.

Un’ipotesi sulla quale farà chiarezza l’esame autoptico, chiamato a fornire ulteriori elementi agli investigatori per cristallizzare quanto realmente accaduto all’interno di quel pianoterra di vico Barone.

Intanto domani pomeriggio, per iniziativa dell’amministrazione comunale di San Severo, Mario La Pietra sarà ricordato con un albero di mimose che sarà installato nel chiostro di Palazzo Celestini.

Lo riporta telesveva.it