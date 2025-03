Fonte Immagine non riferita al testo: ANSA/LUCA ZENNARO - archivio

SuperEnalotto: a Margherita di Savoia (BT) un “5” da oltre 22mila euro

Il SuperEnalotto premia la Puglia. Nel concorso di venerdì 7 marzo, come riporta Agipronews, a Margherita di Savoia (BT) centrato un “5” da 22.387,66 euro presso il Caffè Savoia in via Barletta, 18.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedi 11 marzo è di 84,2 milioni di euro.