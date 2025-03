Sversamento illecito di rifiuti a San Severo: la Cassazione respinge il ricorso di un 30enne condannato

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore di un 30enne di San Severo, condannato dal Tribunale di Foggia il 20 giugno 2023 al pagamento di una multa di 5000 euro per gestione illecita di rifiuti. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”, confermando la decisione della Corte d’Appello di Bari del 14 marzo 2024. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver raccolto, trasportato e smaltito abusivamente rifiuti speciali non pericolosi, utilizzando un Piaggio Ape non autorizzato per tale attività. Secondo quanto emerso dalle indagini, almeno nei giorni 18 e 25 giugno 2020, l’imputato si era recato presso un’ex fabbrica dismessa, la “Paf Legno”, situata lungo la Strada Statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, trasformata nel tempo in una discarica abusiva.

Le immagini registrate dalle foto-trappole installate nell’area hanno documentato gli abbandoni illeciti di rifiuti, avvenuti in più momenti della giornata. Il 18 giugno 2020, in particolare, il soggetto è stato ripreso in compagnia di un’altra persona mentre si recava sul posto tre volte – alle 11:29, alle 14:51 e alle 16:40 – per scaricare sedie, mobili, tavoli e cassette di legno. L’identificazione del responsabile non è stata immediata, poiché gli agenti non lo conoscevano personalmente. Tuttavia, incrociando i dati del veicolo utilizzato per il trasporto illecito con le informazioni anagrafiche acquisite presso il Comune di San Severo, gli investigatori hanno potuto risalire all’imputato.

La conferma definitiva è arrivata quando, successivamente al 25 giugno 2020, il 30enne si è presentato spontaneamente agli uffici di polizia giudiziaria per reclamare il proprio Piaggio Ape, che nel frattempo era stato sequestrato dalla Polizia Municipale perché parcheggiato in strada senza assicurazione. Durante l’ispezione del mezzo, gli agenti hanno trovato nel cassone posteriore ulteriori rifiuti speciali, tra cui paraurti, lattine in alluminio e plastica, riconducibili all’attività di un’autocarrozzeria.

Nel corso del processo, l’imputato non ha fornito alcuna versione alternativa dei fatti. La pluralità delle condotte accertate – quattro episodi in pochi giorni – ha portato i giudici a riconoscere la sistematicità dell’attività illecita, non limitandosi a un episodio isolato. La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della condanna, non era necessario stabilire chi fosse alla guida del mezzo il 25 giugno 2020, essendo sufficiente il rinvenimento di rifiuti speciali all’interno del veicolo intestato all’imputato. Tale circostanza, infatti, risultava coerente con i precedenti episodi di trasporto e abbandono illecito di rifiuti, ripresi dalle telecamere solo pochi giorni prima. Con il rigetto del ricorso, la condanna diventa definitiva.

