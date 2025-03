ASL Foggia: carenza di medici, pubblicato avviso per sette incarichi in Ostetricia e Ginecologia - Fonte Immagine: l'Immediato.net

L’ASL di Foggia ha approvato un avviso pubblico urgente per il conferimento di sette incarichi in regime di lavoro autonomo a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia, compresi i professionisti in quiescenza. Questo provvedimento, contenuto nella delibera n. 375 dell’11 marzo 2025, è stato adottato a fronte della grave carenza di personale che da tempo affligge la Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Severo, mettendo a rischio la continuità assistenziale.

Un’emergenza che richiede soluzioni immediate

La necessità di questo intervento straordinario è emersa dalla situazione attuale dell’organico del reparto, che al momento conta: 5 dirigenti medici a tempo indeterminato, a fronte di un fabbisogno di 12 unità; 7 medici in quiescenza che attualmente sono in servizio, con contratti in scadenza il 1° aprile 2025; 2 medici a contratto autonomo, con incarichi che termineranno a novembre 2025; e il fallimento di due concorsi pubblici, che hanno portato ad appena 3 assunzioni su 19 posti disponibili.

Vista l’impossibilità di attingere a graduatorie concorsuali, la direzione aziendale ha deciso di procedere con un reclutamento straordinario, al fine di evitare il collasso dell’attività ospedaliera.

I dettagli dell’avviso pubblico

Il bando è aperto a medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia disponibili a prestare servizio presso l’ASL di Foggia, esclusi i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Le principali condizioni dell’incarico sono le seguenti: un contratto di sei mesi, rinnovabile solo se necessario e compatibilmente con la normativa vigente; un compenso di 80 euro lordi all’ora, in linea con le tariffe del CCNL Area Sanità; e la possibilità di revoca anticipata in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, riorganizzazione aziendale o modifiche normative. La selezione dei candidati avverrà tramite una valutazione comparata dei curricula, condotta da una commissione formata dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia di San Severo.

L’ASL di Foggia ha stabilito che l’avviso rimarrà aperto fino al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. L’obiettivo finale è garantire la piena operatività del reparto e tutelare il diritto alla salute delle pazienti.

Questo provvedimento rappresenta un tentativo di tamponare una criticità strutturale che si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà nel reperire personale sanitario, non solo in Puglia, ma in tutta Italia.

Lo riporta l’Immediato.net.