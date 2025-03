Cascina Spiotta, 50 anni dopo la verità di Azzolini sulla morte di Mara Cagol

“Io c’ero quel giorno a Cascina Spiotta”, racconta Lauro Azzolini, ex brigatista rosso, davanti alla Corte d’Assise di Alessandria, ripercorrendo per la prima volta in pubblico il drammatico scontro a fuoco del 5 giugno 1975, costato la vita a Mara Cagol e all’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso.

“Un inferno durato pochi istanti, un dolore incancellabile”, così Azzolini definisce quella giornata, che oggi, a distanza di mezzo secolo, continua a tormentarlo. “Mara era una donna eccezionale, una compagna generosa. Vederla cadere su quel prato, dove poco prima era viva accanto a me, è una ferita che mi porto dentro ogni giorno”, ha dichiarato, visibilmente provato.

La versione di Azzolini sui fatti

Per la prima volta, l’ex militante delle Brigate Rosse offre una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto nella cascina dove era prigioniero l’imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato per finanziare l’organizzazione. Azzolini nega di aver sparato direttamente contro i carabinieri, ma ammette il lancio di due bombe a mano “senza mira”, in preda al panico e alla confusione.

“Non sapevamo cosa fare”, spiega. “Altro che addestramento: quando ci accorgemmo della presenza dei carabinieri, fummo presi dal panico. Era la prima volta che ci trovavamo in quella situazione”. Secondo la sua testimonianza, dopo aver udito i colpi, cercarono di fuggire, ma finirono intrappolati tra le auto dei carabinieri e la strada sbarrata.

“Io e Mara ci schiantammo contro l’auto dei carabinieri. Lei sanguinava a un braccio ma disse che non era nulla. Mi chiese se c’era possibilità di scappare ancora e io le risposi che avevo una bomba SRCM. Al suo cenno, la lanciai e corsi verso il bosco. Credevo che Mara mi seguisse. Arrivato tra gli alberi, mi accorsi che non c’era. Mi voltai e vidi la sua ultima immagine: era viva, disarmata, con le mani alzate. Urlava ai carabinieri di non sparare. Poi sentii due colpi di arma da fuoco. Continuai a correre, solo, cercando rifugio”.

“Due morti che non dovevano esserci”, sottolinea Azzolini, che sembra, pur senza dirlo apertamente, riconoscere una responsabilità morale per quella tragedia. “Capisco che oggi questo sembrerà paradossale, ma allora, per la mia coscienza di classe, significava assumermi la responsabilità della scelta”.

Una testimonianza dal peso storico

Nel suo lungo racconto, Azzolini ripercorre anche il clima degli anni ’70, gli “anni di piombo”, segnati dalla violenza politica e dalla lotta armata. “All’epoca pensavamo davvero di poter fare la rivoluzione. Io stesso, da operaio, coordinavo le avanguardie nelle fabbriche di Torino. Dopo l’arresto di alcuni compagni, entrai in clandestinità. Quel sequestro doveva durare pochi giorni, senza violenze. Ma tutto precipitò”.

“Oggi, a 82 anni, e dopo 50 anni da quel giorno maledetto, ho deciso di raccontare cosa accadde davvero, prima che lo facciano altri. Perché io sono l’unico sopravvissuto a quella giornata”, ha spiegato Azzolini, riferendosi anche a una memoria scritta che fu sequestrata dai carabinieri mesi dopo e che fa parte degli atti d’accusa.

“Non riesco a rileggere quella ricostruzione. Ogni parola mi riporta a una sofferenza che dura da mezzo secolo. Per questo vi dico ora quello che ricordo, quello che non avrei mai voluto accadesse”.

Il racconto della fine

Secondo la ricostruzione dell’ex brigatista, l’irruzione dei carabinieri colse lui e Mara del tutto impreparati. “Non c’era alcun piano. Decidemmo di lanciare quelle bombe, per aprirci un varco verso le auto. Ma il piano fallì, e tutto si concluse nel sangue”.

“Ancora oggi quel giorno mi perseguita. La morte di Mara è una ferita che non si rimargina, una compagna, un’amica, una parte della mia vita che è stata strappata via”, ha concluso, chiedendo implicitamente che sia fatta chiarezza definitiva sui fatti di Cascina Spiotta, al di là delle versioni ufficiali.

Con questa testimonianza, Azzolini porta alla luce uno dei momenti più drammatici della storia delle Brigate Rosse, offrendo una prospettiva personale e umana su una vicenda che ha segnato profondamente la storia italiana.

