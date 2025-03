Crisi idrica in Capitanata: ritardi e proposte per l'affinamento delle acque a Foggia

Si è svolta nella mattinata di martedì 11 marzo 2025, presso l’Aula consiliare del Comune di Foggia, la conferenza stampa organizzata dal consigliere Pasquale Cataneo di Italia del Meridione, insieme al consigliere Antonio Pio Mancini e a una delegazione di associazioni attive di Manfredonia. L’evento ha posto l’attenzione sulla crisi idrica che attanaglia Foggia e l’intera Capitanata, evidenziando i ritardi nella realizzazione dell’impianto di affinamento delle acque e rilanciando le azioni necessarie per affrontare l’emergenza.

L’impianto di affinamento era stato richiesto già nel 2016 e ribadito nel 2024 attraverso tre delibere del Consiglio Comunale di Foggia (n. 2, n. 5 e n. 224). Tuttavia, Acquedotto Pugliese (AQP) prevede di realizzarlo solo nel 2026, lasciando il territorio senza un’infrastruttura fondamentale per il riutilizzo delle acque reflue trattate. Questo ritardo di nove anni è stato duramente criticato dai promotori dell’incontro, che hanno chiesto conto delle azioni intraprese dalle istituzioni locali e regionali.

Durante la conferenza, sono stati rilanciati gli indirizzi delle delibere consiliari e si è fatto il punto sullo stato dell’arte, illustrando soluzioni concrete suddivise per tempistiche di realizzazione e valutazione costi/benefici. Uno degli aspetti più critici emersi riguarda la perdita della risorsa idrica per uso irriguo e potabile a causa della mancata attuazione di investimenti relativamente economici e realizzabili in tempi brevi.

Le proposte per contrastare l’emergenza idrica

Cataneo e Mancini hanno ribadito la necessità di intervenire sul completamento del ciclo integrato dell’acqua, così come avviene per il settore dei rifiuti. In particolare, sono stati individuati due interventi prioritari sui depuratori della città:

Impianto di Tratturo Castiglione (Candelaro): il recupero delle acque tramite un impianto di affinamento permetterebbe di riutilizzare oltre 13 milioni di metri cubi d’acqua per l’agricoltura, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dello spreco idrico.

Rifunzionalizzazione del depuratore della zona industriale ASI (Cervaro): l’adeguamento di questa struttura consentirebbe un utilizzo più efficiente delle risorse idriche disponibili, migliorando la gestione complessiva dell’acqua nella Capitanata.

Nel corso dell’incontro, è stata ribadita l’urgenza di una collaborazione più efficace tra Comune di Foggia, Acquedotto Pugliese, Consorzio ASI, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Autorità Idrica Pugliese e Regione Puglia. L’Ordine del Giorno approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale monotematico del 13 novembre 2024, con la delibera n. 224, aveva già tracciato le linee guida per affrontare il problema, ma dopo quattro mesi le azioni concrete tardano ad arrivare.

Le richieste ai decisori politici

“Essere inascoltati dopo sette anni dalla prima delibera (n. 32/2017) e dopo ulteriori tre delibere nel 2024 non ci scoraggia, anzi rafforza il nostro impegno nel sollecitare interventi immediati – hanno dichiarato Cataneo e Mancini. – Chiediamo alle istituzioni, a partire dal Comune di Foggia, di chiarire a che punto siamo con le azioni previste e di adottare tutte le misure necessarie per accelerare la realizzazione degli impianti di affinamento. Non possiamo permetterci di attendere il 2026 mentre la crisi idrica peggiora”.

Il dibattito ha evidenziato il ruolo cruciale degli enti locali nel promuovere soluzioni innovative e sostenibili, anche attraverso l’accesso a fondi pubblici e investimenti privati. La conferenza stampa si è conclusa con l’impegno di monitorare costantemente i progressi delle istituzioni e di continuare a sensibilizzare la cittadinanza su un problema che riguarda non solo l’agricoltura, ma anche la qualità della vita dell’intera comunità foggiana.

A cura di Giovanna Tambo.