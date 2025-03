Crisi nel Parco Nazionale del Gargano, Siorini: "Fauna selvatica e istituzioni assenti"

La situazione nel Parco Nazionale del Gargano sta diventando insostenibile per allevatori e agricoltori. I continui attacchi da parte di lupi e ibridi agli animali delle aziende agricole, uniti alla devastazione dei campi da parte dei cinghiali, stanno mettendo in ginocchio l’economia rurale del territorio. Nonostante le numerose segnalazioni e le lamentele che circolano nelle chat dei gruppi WhatsApp, nulla viene fatto per affrontare concretamente il problema.

Oggi ci troviamo di fronte a una realtà tragica, ma nessuno sembra voler prendere l’iniziativa per una protesta pubblica contro la dirigenza del Parco Nazionale del Gargano, che continua a ignorare le richieste di intervento. In passato, il comitato Terra Nostra Gargano, sotto la guida dell’ex presidente Saverio Fiorini, aveva ottenuto risultati concreti, tra cui l’eliminazione dei costi di smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti dalla fauna selvatica e il pagamento del veterinario per il controllo. Tuttavia, queste conquiste non sono state sufficienti, poiché non si è dato seguito alle iniziative necessarie per portare avanti le istanze degli allevatori, come le manifestazioni di piazza e il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali.

A questo punto, ci si chiede se il problema della fauna selvatica sia reale o se dietro l’immobilismo istituzionale vi sia una precisa strategia dell’Ente Parco. È possibile che l’obiettivo sia ridurre il numero di aziende presenti nel territorio per favorire l’aumento incontrollato di cervi, scoiattoli, vipere, cinghiali e lupi? Forse l’intenzione è quella di trasformare il Parco in un’area priva di aziende agricole, favorendo invece la nascita di piccoli agriturismi, in modo da promuovere un’immagine turistica diversa e ridurre i costi legati alla gestione delle aziende locali.

Ciò che è certo è che la situazione economica delle aziende agricole del Gargano è sempre più drammatica. I costi delle materie prime per l’alimentazione degli animali continuano ad aumentare, mentre i prezzi del latte e dei suoi derivati restano bassi, rendendo sempre più difficile la sopravvivenza delle attività locali.

Nel frattempo, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Puglia, non mancheranno le solite promesse di candidati pronti a cavalcare il malcontento per ottenere voti. Frasi come “Dateci la possibilità di entrare in Regione e risolveremo i vostri problemi” si ripeteranno come ogni tornata elettorale, ma la realtà ha dimostrato che spesso i rappresentanti eletti si rivelano incapaci di portare avanti le istanze degli allevatori.

Forse è giunto il momento di riorganizzarsi e ricostituire il comitato Terra Nostra Gargano, affinché la voce degli agricoltori e degli allevatori torni a farsi sentire con forza. Solo attraverso un’azione collettiva e determinata si potrà ottenere un vero cambiamento e garantire un futuro alle aziende del Parco Nazionale del Gargano.