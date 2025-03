La sedicente avvocata di New York torna alla carica contro il governatore, accusato di averla presa in giro per il contratto da «ambasciatrice del turismo pugliese». (Fonte: le iene)

BARI – Non sarebbe solo stata «presa in giro» da Michele Emiliano per un anno e mezzo, in attesa di un rinnovo del contratto da «ambasciatrice» del turismo pugliese che non è mai arrivato, ma avrebbe anche subito un tentativo di approccio da parte del presidente della Regione.

E’ questa la nuova accusa che Nancy Dell’Olio, la sedicente avvocatessa nata a New York, ha lanciato al governatore pugliese attraverso la trasmissione Le Iene. Accuse che Emiliano ha però respinto in maniera categorica.

L’intervista verrà trasmessa nella puntata di stasera 11 marzo su Italia1. La 64enne ha parlato di un incontro al Circolo della Vela, il 24 maggio 2019, a margine di una iniziativa elettorale di Emiliano. «Al termine della cena – ha dichiarato Dell’Olio all’inviato Alessandro Sortino – ci siamo spostati sui divanetti per bere qualcosa.

Lì il presidente trasforma il tono del nostro incontro, dato probabilmente l’orario dopo cena con un drink. E ci ha provato in quell’occasione. In maniera che a me ha spiazzato…. Ha preso la mia mano e ha cercato di baciarmi!». A detta sua, le avances di Emiliano sarebbero continuate anche fuori dal locale: «Mi ha chiesto se volevo andare a casa sua, ma siccome non era il caso, ho detto di no. E aveva degli atteggiamenti insistenti, gli ho detto che dovevo rientrare».

Emiliano ha smentito: «Non è mai accaduto nulla di disdicevole» rilevando come la ricostruzione «sia contraddetta dai documenti» e dalla sua memoria. «Un circolo pubblico dove io vado spessissimo – ha detto – deve essere l’ultimo posto del mondo dove può accadere una cosa del genere». «Aspetto questa denuncia» della Dell’Olio, ha aggiunto Emiliano «e poi risponderemo. Emiliano, infine, ha rifiutato di chiedere: «Non ho niente per cui scusarmi.

E forse… ma no, non mi permetterei di chiedere a una signora le scuse». Dell’Olio ha firmato il primo contratto semestrale (da «esperta senior» per la promozione del turismo pugliese, per 5.800 euro lordi al mese) a luglio 2019. Il contratto è stato poi prorogato quattro volte fino a giugno 2021 con una interruzione (dovuta all’emergenza covid) tra aprile e giugno 2020. Dell’Olio aveva anche raccontato che al primo incontro Emiliano la avrebbe invitata a cena in un ristorante (quello dell’Hotel delle Nazioni di Bari) prenotato tutto per lei, circostanza smentita dal gestore.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it