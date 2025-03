Foggia prima volta nella storia nel Consiglio Nazionale Delegati del primo Organismo sportivo affiliante di Italia

Foggia, per la prima volta nella storia, entra nel Consiglio Nazionale dei delegati del primo organismo affiliante sportivo di Italia, Csen. In data 9 marzo si sono tenute a Fiuggi le elezioni del Congresso Nazionale dove il presidente provinciale, Russo Arturo Stefano, è riuscito ad ottenere i voti necessari, da parte dei delegati delle regioni di tutta Italia, ad entrare nella famiglia dell’Ente che con circa 18000 associazioni affiliate risulta essere il piú grande ed importante della nazione. Parlare del nostro territorio durante la conferenza, dichiara il presidente, e della forza necessaria per farlo crescere e migliorare come merita, ha creato le basi necessarie al nostro successo con un inatteso sorprendente risultato!

In 54 anni dalla fondazione dell’Ente mai nessun foggiano era riuscito in una simile storica impresa, spesso ad esclusivo appannaggio di città più importanti della Puglia e di Italia, che si sono viste ora superare nelle preferenze delle urne.

Lo sport di Capitanata diventa sempre più il motore trainante di una evoluzione di valori, competenze e professionalità, questa la missione dell’intero consiglio formato dal Vice Presidente Nazario Papa, e dai consiglieri Nicola Pesante, Gentile Vittorio e Gentile Domenico ispirati dal presidente nazionale Francesco Proietti.