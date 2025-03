La Polizia di Stato di Foggia sta continuando con determinazione le proprie attività di presidio sul territorio, con l’obiettivo primario di prevenire e contrastare tutte le forme di illegalità, nonché di innalzare il livello di sicurezza percepito dalla popolazione. L’intensificazione dei controlli è parte di una strategia mirata, che vede il costante impegno delle forze dell’ordine, finalizzato a garantire la tranquillità dei cittadini e a mantenere un ambiente sicuro e protetto.

Nell’ambito di questa strategia, il Questore di Foggia ha organizzato, come previsto dalla Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze, un ciclo di interventi straordinari in collaborazione con le altre forze di polizia locali. Questi interventi sono stati attuati con una serie di operazioni denominate “Alto Impatto”, il cui scopo è di garantire il controllo del territorio e prevenire atti criminali attraverso una visibile e incisiva presenza sul campo. Tali operazioni sono state realizzate con il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, tutte le forze dell’ordine che, insieme, hanno operato in modo sinergico.

Le operazioni hanno interessato diverse zone della provincia di Foggia, tra cui la città di Foggia stessa, ma anche comuni limitrofi come Cerignola, San Nicandro Garganico, San Severo, Lucera, Orta Nova, Carapelle, Manfredonia, Stornara e Stornarella. Gli interventi sono stati concentrati principalmente nelle aree urbane, in particolare nelle zone dove è presente un’alta concentrazione di attività commerciali, luoghi che necessitano di particolare attenzione per prevenire fenomeni di illegalità, come il commercio abusivo, il traffico di sostanze stupefacenti, o altre problematiche legate alla sicurezza urbana.

Nel corso delle operazioni, sono stati identificati circa 3.500 individui e sottoposti a controllo 1.900 veicoli. In totale, sono stati sequestrati 7 veicoli che risultavano essere non in regola con la normativa vigente. Inoltre, sono stati sottoposti a verifica 25 esercizi commerciali, con l’elevazione di 116 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Questi numeri testimoniano l’intensità e l’efficacia dei controlli, volti a garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini. Un altro risultato significativo riguarda le 5 misure di allontanamento disposte nei confronti di altrettanti individui che, in violazione dell’ordinanza prefettizia, avevano creato disordini nelle cosiddette “zone rosse” della città di Foggia, attraverso comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti che impedivano la normale fruizione di quelle aree da parte dei cittadini.

Oltre ai numeri, ciò che emerge con forza è il messaggio che le operazioni di controllo e presidio del territorio inviano alla cittadinanza: le forze di polizia sono al loro fianco, pronte ad intervenire per garantire la sicurezza e la tranquillità. La presenza costante delle forze dell’ordine non solo agisce come deterrente per i comportamenti illeciti, ma rassicura anche la popolazione sul fatto che la sicurezza è una priorità per le istituzioni locali. La tutela della comunità è il fine ultimo di queste operazioni, che si pongono come risposta alle esigenze di sicurezza espresse dai cittadini e alle necessità di controllo dei fenomeni criminali.

Il messaggio che viene lanciato è che la lotta all’illegalità è una priorità e che l’azione di prevenzione e contrasto è continua. Le forze di polizia, attraverso operazioni mirate, fanno sentire la loro presenza e sono pronte a intervenire per proteggere la collettività. Ogni operazione è un tassello importante nel processo di costruzione di una comunità più sicura e più rispettosa delle regole.

Va inoltre ricordato che la collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini è fondamentale per il successo di queste operazioni. Oltre agli interventi sul campo, la Polizia di Stato offre diverse modalità per segnalare episodi di illegalità, anche in forma anonima, attraverso strumenti moderni e accessibili a tutti. Un esempio di ciò è l’applicazione YOUPOL, che consente di inviare segnalazioni per casi non urgenti, garantendo la riservatezza dell’utente e offrendo un canale diretto con le forze dell’ordine. Tuttavia, per le situazioni urgenti, è sempre necessario rivolgersi al numero 112, il Numero Unico di Emergenza, che consente di attivare prontamente i soccorsi.

L’uso di tali tecnologie e strumenti di comunicazione rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore partecipazione dei cittadini alla sicurezza della loro città, permettendo loro di essere parte attiva nel garantire l’ordine pubblico. Questo approccio integrato tra le forze dell’ordine e la cittadinanza permette di creare una rete di sicurezza e di vigilanza che va ben oltre il semplice controllo del territorio, ma si traduce in un impegno comune per un futuro più sicuro.