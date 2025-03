Manfredonia. Il Consiglio Comunale aggiorna i prezzi di cessione delle aree comunali

Il Consiglio Comunale ha approvato l’adeguamento ISTAT dei prezzi di cessione delle aree fabbricabili destinate alla residenza pubblica e delle aree produttive della “Zona P.I.P.”. La decisione, adottata nel corso dell’ultima seduta consiliare, segue le risultanze dell’istruttoria condotta dagli uffici competenti e il parere del Dirigente del VI Settore, sulla base delle previsioni normative vigenti.

L’adeguamento dei valori

In conformità all’articolo 172, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 267/2000, i Comuni sono tenuti ad aggiornare annualmente il valore delle aree destinate alla residenza, alle attività produttive e terziarie. L’ultimo aggiornamento deliberato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, avvenuto il 21 dicembre 2023, aveva fissato i seguenti prezzi:

Aree per la residenza pubblica: € 24,36 al metro quadro;

Aree per attività produttive (Zona P.I.P.): € 18,31 al metro quadro.

Sulla base dell’adeguamento ISTAT al mese di settembre 2024, l’Ufficio Tecnico ha ricalcolato i valori, determinandoli come segue:

Prezzo delle aree destinate alla residenza pubblica: € 24,51 al metro quadro;

Prezzo delle aree produttive della Zona P.I.P.: € 18,42 al metro quadro.

I prezzi si intendono al netto del contributo di costruzione e sono stati determinati sulla base degli indici di fabbricabilità previsti dal Piano Regolatore Generale.

L’approvazione in Consiglio Comunale

La proposta, già oggetto di esame da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 31 gennaio 2024, ha ricevuto il parere favorevole della Commissione competente in data 28 febbraio 2025 e il via libera del Collegio dei Revisori dei Conti il 6 febbraio 2025. Nel corso della seduta consiliare, il provvedimento è stato approvato con 13 voti favorevoli e 6 contrari. I consiglieri Di Staso Vincenzo, Galli Ugo, Marasco Giuseppe, Palumbo Libero, Ritucci Massimiliano e Tasso Antonio hanno espresso voto contrario.

A seguito dell’approvazione, il Consiglio Comunale ha dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, garantendo così la sua tempestiva applicazione.

Le implicazioni della decisione

L’aggiornamento dei prezzi si inserisce in un più ampio quadro di pianificazione e rigenerazione urbana, volto a garantire la sostenibilità economica delle operazioni di cessione delle aree comunali. L’adeguamento ISTAT permette di mantenere allineati i valori immobiliari agli andamenti del mercato, assicurando equità nei procedimenti di alienazione e concessione.

L’Assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto, ha sottolineato l’importanza di tale adeguamento per il corretto sviluppo del territorio, evidenziando come la determinazione di valori equi e aggiornati favorisca una pianificazione efficace delle aree residenziali e produttive.

L’approvazione della delibera rappresenta un ulteriore passo nella gestione strategica delle risorse comunali, garantendo trasparenza nei processi di cessione e pianificazione urbana.

A cura di Michele Solatia.