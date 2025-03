Tentata rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale a Manfredonia: con recente provvedimento a firma del giudice Mario Talani del Tribunale di Foggia, Prima Sezione Penale, Antonio Miucci e Raffaele Miucci – nati rispettivamente a Varese e a Monte Sant’Angelo, entrambi classe 2002 – , sono stati assolti dai reati loro imputati con la formula “per non aver commesso il fatto“.

La sentenza ha definitivamente sancito la loro estraneità ai fatti contestati, ponendo fine a un procedimento penale che li aveva visti coinvolti per oltre quattro anni.

L’indagine, avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Foggia, aveva portato alla formulazione di gravi ipotesi accusatorie nei confronti dei due giovani, entrambi residenti a Monte Sant’Angelo.

Secondo l’accusa, il 13 gennaio 2021 i due imputati avrebbero tentato di compiere una rapina aggravata ai danni dell’esercizio commerciale di Manfredonia.

Secondo la ricostruzione investigativa iniziale, Raffaele Miucci avrebbe disattivato il contatore elettrico del negozio per facilitare l’azione criminosa, mentre Antonio Miucci, insieme a un complice rimasto ignoto, sarebbe entrato nel locale con il volto travisato e armato di un coltello. I due avrebbero minacciato il titolare, con l’obiettivo di impossessarsi del denaro in cassa. Tuttavia, la reazione pronta della commessa, che era riuscita a fuggire e a dare l’allarme, avrebbe costretto i rapinatori a desistere e a darsi alla fuga.

Sulla base di questi elementi, agli imputati erano stati contestati i reati previsti dall’art. 628 del codice penale, con le aggravanti dell’uso di armi, della partecipazione di più persone riunite e della commissione del fatto in un luogo destinato al pubblico servizio.

Durante il dibattimento, la difesa dei due imputati ha smontato progressivamente il castello accusatorio, dimostrando che gli elementi raccolti dall’accusa non fossero sufficienti a sostenere la responsabilità degli imputati. L’assenza di prove concrete, unita a testimonianze che non confermavano la loro presenza sul luogo del reato, ha contribuito a delineare un quadro di incertezza probatoria.

L’iter processuale si è concluso con l’assoluzione piena di Antonio e Raffaele Miucci, decretando così la loro totale estraneità ai fatti. La decisione della Corte ha ribadito il principio fondamentale della presunzione di innocenza, ponendo fine a un lungo periodo di incertezza per i due giovani.

“In qualità di difensore, esprimo soddisfazione per l’esito del procedimento, in cui sono riuscita, attraverso la difesa tecnica, a dimostrare che l’identificazione di Antonio Miucci come responsabile della rapina non era attendibile, seppur effettuata in buona fede”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia.

“Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Starace, Vescera e Ventura, ha sostenuto con forza la necessità di una verifica più approfondita degli elementi probatori. A tal fine, ho conferito incarico al Prof. Zonaro per eseguire una perizia antropomorfica”.

“In udienza, il consulente ha chiarito che le immagini estrapolate dalle telecamere non risultano sovrapponibili ai tratti somatici di Antonio Miucci. Inoltre, nessun altro elemento acquisito nel procedimento è stato sufficiente a colmare la lacuna probatoria derivante dal riconoscimento effettuato dai carabinieri, basato esclusivamente sulle immagini di videosorveglianza.”