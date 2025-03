Operazione internazionale: arrestati tre latitanti, tra loro un 35enne di San Severo ricercato per violenza sessuale

Un’operazione investigativa di alto livello, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Ancona, ha portato all’arresto di tre pericolosi latitanti in diverse località europee. Tra questi, è stato rintracciato e fermato a Tenerife, nelle Isole Canarie, Ciro Troilo, 35enne originario di San Severo, condannato in via definitiva a 6 anni, 7 mesi e 20 giorni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una minorenne. I fatti risalgono al 20 luglio 2009, quando, nella località di Portonovo, in provincia di Ancona, una ragazza di appena 15 anni fu vittima di violenza sessuale di gruppo. Per quel crimine, Troilo è stato riconosciuto colpevole e condannato con sentenza definitiva, ma nel frattempo si era reso irreperibile. Oltre alla condanna per violenza sessuale, il 35enne deve rispondere anche di produzione, vendita e acquisto di sostanze stupefacenti.

Dopo una lunga latitanza, l’uomo è stato individuato e fermato grazie a un’articolata attività investigativa che ha coinvolto le forze dell’ordine italiane e spagnole, in una sinergia che ha permesso di localizzarlo e catturarlo.

Tre latitanti arrestati tra Spagna, Albania e Olanda

Oltre a Troilo, l’operazione ha portato all’arresto di altri due ricercati:

Gentian Kadillari , 47enne albanese , arrestato il 25 settembre 2024 dalla polizia di Tirana. Deve scontare una pena di 5 anni, 11 mesi e 3 giorni per furto in abitazione aggravato, ricettazione aggravata, possesso e fabbricazione di documenti falsi e porto d’armi .

, , arrestato il 25 settembre 2024 dalla polizia di Tirana. Deve scontare una pena di per . Dora Ituma, 52enne di Benin City (Nigeria), fermata il 3 gennaio 2025 in Olanda. Era ricercata per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e deve scontare una pena di 12 anni, 7 mesi e 5 giorni per attività criminali commesse tra Ancona, Porto Recanati, Torino e la Spagna prima del maggio 2004.

L’individuazione dei latitanti è stata resa possibile grazie a un’accurata attività investigativa condotta dai carabinieri di Ancona. Gli inquirenti hanno dapprima analizzato i fascicoli del Sistema informatico esecuzioni penali (SIEP) e la documentazione di polizia giudiziaria. Successivamente, l’attenzione si è concentrata sull’analisi dei social network e delle fonti aperte, un lavoro portato avanti dalla sezione “Cyber Investigation” del nucleo investigativo. Determinante è stato anche il ricorso a fotografie recenti e al sofisticato sistema di comparazione automatica delle immagini “SARI”, utilizzato per il matching tra i dati raccolti e le informazioni biometriche.

Un segnale forte contro la criminalità internazionale

L’operazione condotta dai carabinieri di Ancona conferma l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità. Grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine italiane e quelle straniere, è stato possibile assicurare alla giustizia tre pericolosi latitanti, garantendo che le sentenze definitive venissero eseguite. L’arresto di Ciro Troilo, in particolare, rappresenta un passo importante per restituire giustizia alla vittima della violenza del 2009 e ribadisce l’impegno delle autorità nel contrastare crimini di tale gravità, senza lasciare scampo a chi tenta di sottrarsi alla legge.

