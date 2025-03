Tragedia a Torino: ragazzo di 13 anni trova la morte in casa, si sospetta una sfida social

Un mistero avvolge la morte di un ragazzo di 13 anni trovato impiccato nella sua abitazione in Val di Susa, nel Torinese. Il giovane è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è poi deceduto dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte. Non sono stati trovati biglietti di addio o segnali che facessero pensare a un gesto volontario, e chi lo conosceva esclude categoricamente che avesse problemi psicologici.

La Procura dei Minori di Torino ha aperto un fascicolo d’indagine per cercare di chiarire le circostanze della tragedia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un coinvolgimento di altri ragazzini, ma gli accertamenti sono ancora nelle prime fasi e si mantiene il massimo riserbo. Un’ulteriore pista che gli investigatori stanno seguendo riguarda la possibilità di una sfida social finita tragicamente, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Il ragazzo è stato trovato privo di sensi dai familiari nella sua stanza, con un cappio stretto intorno al collo, realizzato con oggetti trovati in casa. Nonostante fosse ancora vivo, è stato subito trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma non si è mai ripreso. Dopo alcuni giorni, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane.

La tragedia, che appare priva di un motivo apparente, ha scosso la comunità locale e ha aperto numerosi interrogativi. Parenti e amici hanno descritto il ragazzo come ben integrato nel suo gruppo di amici, studioso e sportivo, e non hanno mai notato segnali di depressione o pensieri suicidi. Inoltre, secondo quanto riportato da La Stampa, non sarebbero emersi episodi di cyberbullismo legati alla vicenda.

Per cercare di ottenere qualche risposta, gli investigatori hanno sequestrato il telefonino del ragazzo, che ora verrà analizzato per cercare tracce che possano spiegare questa morte precoce e incomprensibile.

Lo riporta FanPage.it.