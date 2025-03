“Tutti i progetti di ricerca e tutte le sperimentazioni cliniche già in corso a Casa Sollievo sono tutt’ora attivi”

Tutti i progetti di ricerca e tutte le sperimentazioni cliniche già in corso di svolgimento all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza sono tutt’ora attivi

In riferimento alla nota stampa del consigliere della Regione Puglia, Napoleone Cera, secondo la quale la Direzione e il CdA della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza “vorrebbero fermare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali”, si precisa quanto segue.

“Dal primo gennaio del 2025 è in carica come direttore scientifico la professoressa Ornella Parolini. Tutti i progetti di ricerca e tutte le sperimentazioni cliniche già in corso di svolgimento in Ospedale sono tutt’ora attivi. Nessun progetto e nessuna sperimentazione sono stati interrotti, tantomeno quelli riguardanti le cellule staminali cerebrali. Come prefigurato da Padre Pio, la ricerca scientifica è e resterà uno dei fiori all’occhiello dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo, riconosciuto dal Ministero della Salute come IRCCS-Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Prova ne sia che recentemente, d’intesa con il Ministero, le aree di afferenza della ricerca scientifica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza sono ufficialmente mutate da “Malattie genetiche, medicina rigenerativa e terapieinnovative” ad “Oncologia, neurologia e diagnostica”.