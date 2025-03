Angiola e Russo (Cambia), abbandono dei rifiuti industriali nelle campagne del foggiano, il comune sbaglia e latita

L’abbandono di rifiuti industriali nelle campagne del foggiano continua a rappresentare una minaccia per l’ambiente e la salute dei cittadini. Il convegno tenutosi ieri a Palazzo Dogana a Foggia, dal titolo “L’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne del foggiano. La Capitanata è la nuova terra dei fuochi?”, ha messo in luce le gravi problematiche legate a questo fenomeno. Nonostante l’impegno delle associazioni, delle organizzazioni e delle parrocchie che hanno promosso l’incontro, un’assenza ha dominato la scena: quella della politica. “Vogliamo innanzitutto fare un plauso ai tanti soggetti impegnati, ma la politica era la grande assente”, hanno dichiarato Nunzio Angiola, segretario provinciale del Movimento politico Cambia, e Carlo Russo, dirigente dello stesso Movimento e presidente dell’Associazione Foggia 5.0.

Entrambi hanno sottolineato il disinteresse e la latitanza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, assenti nonostante gli inviti ufficiali. “Non è accettabile che chi dovrebbe tutelare la nostra terra e la nostra salute si mostri così disinteressato e distante”, hanno continuato i due esponenti. Nel corso del convegno, sono stati trattati diversi temi cruciali, tra cui la gestione delle politiche ambientali da parte dell’Ufficio Ambiente del Comune di Foggia. “È stata particolarmente interessante la requisitoria contro chi gestisce questo settore, evidenziando i gravi ritardi e le carenze nella comunicazione”, hanno spiegato Angiola e Russo.

Nel biennio 2023-2024 sono state presentate ben 56 denunce da parte dei cittadini, ma sono stati avviati solo 4 procedimenti. “L’amministrazione sembra operare in modo reattivo, aspettando che un TAR prenda una decisione per correggere gli errori, ma così non può funzionare”, hanno aggiunto. Le proposte del Movimento Cambia per contrastare l’abbandono dei rifiuti sono chiare e pragmatiche. “La provincia di Foggia ha una carenza cronica di forze di polizia, con almeno 150 agenti in meno rispetto a quelli che sono andati in pensione. In questo scenario, l’unica vera risposta per monitorare il territorio è l’utilizzo della tecnologia, in particolare dei droni”, hanno dichiarato.

Angiola e Russo hanno presentato una soluzione innovativa e poco costosa: l’uso di droni con un’autonomia di volo di 50 minuti e un raggio d’azione di 7 km, in grado di monitorare 15.000 ettari al giorno, a un costo inferiore ai 10 euro per ettaro all’anno. “Con una flotta di venti droni, si potrebbe coprire il 50-60% del territorio della provincia di Foggia. I droni potrebbero operare in modo casuale, senza preavviso, creando una deterrenza per i criminali”, hanno spiegato. “Iniziamo con un investimento di 150.000 euro e procediamo per step, monitorando le aree più vulnerabili”, hanno aggiunto, sottolineando come questa strategia possa risultare particolarmente efficace nell’individuare chi abbandona i rifiuti.

In un momento in cui la politica sembra latitare, le proposte di Cambia si distinguono per competenza e pragmatismo. “Se non si agisce in modo tempestivo, rischiamo di perdere il controllo della situazione. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti industriali nelle campagne del foggiano deve essere una priorità, per la salute di tutti”, hanno concluso Angiola e Russo. La questione è ancora aperta, e l’attenzione resta alta. Tuttavia, in assenza di un impegno concreto da parte delle istituzioni, la società civile e l’innovazione tecnologica sembrano le uniche risposte efficaci per tutelare l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini del foggiano.