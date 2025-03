Perché Mattinata, un paese salubre e fortunato per la posizione geografica in cui sorge, si dedica al decoro urbano con l’installazione compulsiva di panchine pubbliche e non provvede, ancor più, alla rimozione delle barriere architettoniche che rendono insicura e pericolosa la mobilità pedonale? Le panchine sono elementi di arredo urbano necessari a creare spazi, anche temporaneamente privati, dove raccogliersi, da soli o in compagnia e si sa, dovrebbero essere accoglienti, discrete, belle. Le tante panchine installate ultimamente a Mattinata, lungo il Corso principale, sono degli intrusi fuori scala in rapporto al tessuto urbano e ne stravolgono la percezione. Si tratta di lunghi elementi bianchi e squadrati, a mo’ di panchine collettive che, invece di invitare a sedersi sembrano fungere da deterrente anti parcheggio.

Sarebbe bastato il solo intervento nella piazza del Comune, apprezzabile per misura, espressività e variazione dei materiali, a connotare elegantemente il centro del paese; un prototipo da iterare concettualmente altrove, magari con forme e materiali diversi.

Ai blocchi bianchi che intasano il corso principale si sono aggiunte altre panchine; una lunga fila di manufatti squadrati con pesanti lastre in pietra e schienale a 90 gradi sono allineati lungo il viale della Chiesa e, ultimo arrivato, è apparso a sorpresa, un nuovo tipo di panchina: un pesante monoblocco in pietra levigata con spesso schienale, sempre a 90 gradi, una sorta di sarcofago poco invitante. Non credo che l’installazione di panchine a Mattinata sia una priorità per i suoi abitanti che, prevalentemente anziani, avrebbero bisogno più di muoversi e camminare in sicurezza, viste le pericolose barriere architettoniche costituite da certi marciapiedi e scalinate con gradoni smisurati, difficili da scendere e faticosi da salire, che mettono a rischio le articolazioni.

Progettare soluzioni che normalizzano alcuni snodi pedonali è certamente un compito più arduo rispetto a ordinare panchine “a catalogo”, tuttavia esso rimane un imprescindibile obbligo civico. L’appeal turistico di Mattinata dipende molto più dal reale aumento della qualità della vita che non dalle sue vuote e onnipresenti panchine.

TESTO E FOTOGALLERY, a cura dell’Architetto Nicola Piemontese