Il 24 febbraio 2025, il Comune di Manfredonia ha adottato la Determinazione n. 351, che riguarda il servizio di trasporto pubblico locale per l’anno 2025. Il provvedimento, firmato dal Dirigente del Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali”, Ing. Lucio Barbaro, approva l’accertamento delle entrate e l’impegno di spesa necessari per il mantenimento e il miglioramento del servizio, che verrà gestito dalla ditta CO.Tr.A.P., come già avviene da precedenti contratti.

Premessa e Riferimenti Normativi

Il servizio di trasporto pubblico locale è stato affidato dal Comune di Manfredonia, a seguito di gare pubbliche, al Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese (CO.Tr.A.P.) di Bari e al Consorzio Cooperativo Re Manfredi (ex Coop Carmine). Il contratto di servizio prevede che i pagamenti vengano effettuati trimestralmente, con la possibilità di revisione annuale delle somme in base al tasso di inflazione.

Inoltre, il Comune si attiene alle normative regionali e nazionali riguardanti i “Servizi Minimi” di trasporto pubblico locale e regionale, stabiliti dalla Legge Regionale 18/2002 e monitorati dall’Osservatorio della Mobilità della Regione Puglia. L’amministrazione locale ha ripetutamente prorogato i contratti di servizio, in linea con le indicazioni della Regione, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico automobilistico.

Accertamento delle Entrate per l’Anno 2025

La Determinazione 351 stabilisce l’accertamento delle entrate relative al servizio di trasporto pubblico locale per l’anno 2025, attraverso specifici trasferimenti regionali. In particolare, il Comune di Manfredonia prevede i seguenti importi per il finanziamento del servizio:

Contributo regionale per le linee di trasporto urbano (Cap. 261): €548.970

(Cap. 261): €548.970 Trasferimento risorse per il trasporto urbano, in base alla L.R. 10/09 (Cap. 264): €89.716

(Cap. 264): €89.716 Servizio di trasporto pubblico locale e miglioramento delle infrastrutture, ai sensi della L.R. 45/2013 (Cap. 277): €137.243

Impegno di Spesa per l’Anno 2025

Parallelamente, la Determinazione approva l’impegno di spesa per il servizio di trasporto pubblico locale per l’anno 2025. Gli importi previsti sono i seguenti:

Servizio di trasporto pubblico locale e miglioramento delle infrastrutture (L.R. 45/2013) (Cap. 4324): €137.243

(Cap. 4324): €137.243 Contributo principale a favore del CO.Tr.A.P. (Cap. 4338): €548.970

(Cap. 4338): €548.970 Trasporto urbano, L.R. 10/09 CCNL (Cap. 4347): €89.716

(Cap. 4347): €89.716 Adeguamento dei prezzi e IVA a carico del Comune per l’anno 2025 (Cap. 4367): €280.000

Controllo e Trasparenza

La Determinazione evidenzia l’importanza di mantenere la regolarità amministrativa e contabile nell’esecuzione del servizio. Il provvedimento, infatti, è stato sottoposto a controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, garantendo che tutte le azioni siano in linea con le normative previste. Inoltre, la pubblicazione dell’atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune assicura la massima trasparenza nei confronti dei cittadini.

Il Comune di Manfredonia continua così a perseguire l’obiettivo di garantire un trasporto pubblico locale di qualità, in conformità con le esigenze della comunità e nel rispetto delle normative vigenti.