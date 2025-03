Costa d'Amalfi, addio a Bitetto: la panchina affidata a Genco

Manfredonia // Notizie in piazza //

La società Costa d’Amalfi F.C. ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con l’ormai ex tecnico Michele Bitetto, il cui esonero è maturato dopo la sconfitta contro il Manfredonia. A darne notizia è stato il club attraverso un comunicato, nel quale il presidente Savino ha voluto esprimere il proprio rammarico per la fine del rapporto professionale con l’allenatore pugliese.

“Sono davvero dispiaciuto di aver dovuto prendere questa decisione – ha dichiarato il numero uno della società – perché si interrompe un rapporto con una persona di raro spessore umano, tecnico e morale. Mister Bitetto si è sempre distinto per impegno, professionalità e dedizione alla causa, confermando anche oggi, nel breve incontro avuto questa mattina, di essere meritevole di rispetto e ammirazione. Sono certo che la sua carriera gli riserverà ancora grandi soddisfazioni”.

La guida tecnica della squadra è stata affidata a Roberto Genco, già allenatore in seconda, che ha assunto immediatamente il comando, dirigendo la seduta odierna. Il suo compito sarà quello di tentare una difficile ma non impossibile rincorsa alla salvezza, con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra in questa delicata fase della stagione.