Un passo avanti per la sanità territoriale: la ASL Foggia ha attivato il servizio di radiologia domiciliare nei Distretti Socio Sanitari di Cerignola e San Marco in Lamis.

Un’iniziativa innovativa che consente ai pazienti più fragili di effettuare esami diagnostici senza doversi recare in ospedale o in clinica, abbattendo barriere logistiche e migliorando la qualità dell’assistenza.

RADIOGRAFIE A CASA: LA NUOVA FRONTIERA DELLA DIAGNOSTICA

Il progetto, completamente pubblico e gestito dall’Azienda Sanitaria Locale, permette di eseguire esami radiologici direttamente a domicilio grazie all’uso di apparecchiature portatili all’avanguardia. Le prime radiografie in ambiente domestico sono già state effettuate nei due Distretti su pazienti in carico alle cure domiciliari, segnando l’inizio di una nuova era per la sanità locale.

L’obiettivo è chiaro: offrire un servizio più accessibile ed efficiente, garantendo assistenza di qualità anche a chi, per motivi di salute o difficoltà di spostamento, non può raggiungere le strutture sanitarie.

I VANTAGGI DELLA RADIOLOGIA DOMICILIARE

L’attivazione del servizio porta con sé numerosi benefici per i pazienti e per il sistema sanitario:

Accessibilità senza ostacoli : i pazienti possono ricevere l’esame direttamente a casa, evitando spostamenti complessi, in particolare per anziani e persone con disabilità.

: i pazienti possono ricevere l’esame direttamente a casa, evitando spostamenti complessi, in particolare per anziani e persone con disabilità. Tempi di diagnosi ridotti : il referto viene trasmesso in tempo reale agli specialisti, permettendo un’analisi rapida e un trattamento tempestivo.

: il referto viene trasmesso in tempo reale agli specialisti, permettendo un’analisi rapida e un trattamento tempestivo. Ottimizzazione delle risorse: grazie alla teleradiologia, i referti possono essere elaborati da medici a distanza, consentendo un utilizzo più efficiente delle competenze professionali e delle strutture sanitarie.

UNA SANITÀ PIÙ VICINA AI CITTADINI

Il servizio di radiologia domiciliare rappresenta un significativo passo in avanti per la sanità territoriale della provincia di Foggia. L’uso della tecnologia e della telemedicina consente non solo di migliorare l’assistenza, ma anche di garantire cure più rapide ed efficaci. Un modello innovativo che potrebbe essere esteso ad altre aree, confermando l’impegno della ASL Foggia nell’offrire un servizio sanitario sempre più vicino ai bisogni dei cittadini.