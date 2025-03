Il ministro Schillaci in Puglia: "Aggressione ai medici problema culturale". Fonte: quotidianodipuglia

FOGGIA – Non è solo un problema di aumento delle pene, ma è un problema culturale».

Lo ha detto a Foggia il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in riferimento alle aggressioni agli operatori sanitari.

Il ministro nel pomeriggio è intervenuto alla presentazione in anteprima nazionale del terzo rapporto Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) – Censis che indaga le cause della violenza per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari.

«E’ stata scelta Foggia – ha precisato Schillaci – anche per gli avvenimenti tragici della scorsa estate che hanno portato a un’accelerata legislativa con il decreto che ha aumentato le pene per chi usa violenza contro il personale sanitario fino all’arresto in flagranza di reato differita».

Lo scorso 5 settembre medici e infermieri del policlinico di Foggia furono aggrediti con calci e pugni dai parenti di una ragazza di 23 anni di Cerignola morta la sera prima durante un intervento chirurgico.

«Quando il cittadino si reca in ospedale – ha aggiunto Schillaci – in pronto soccorso, in uno studio medico o da un qualunque professionista sanitario o camice bianco, trovo assurdo che quelle persone diventino oggetto di violenza. Sono lì ad aiutarci. È importante ribadirlo anche oggi».

Il ministro ha evidenziato che «le aggressioni sono aumentate. Dai dati non ancora ufficiali dall’entrata in vigore degli ultimi provvedimenti forse c’è un’inversione di tendenza. Però è un aspetto preoccupante, poco edificante».

«Quella di oggi – ha detto – è una giornata importante perché arriva a pochi giorni dalla festa della donna. Ed è una cosa triste che oltre il 70% delle aggressioni avvenga ai danni di operatrici sanitarie. Questo lo trovo ancora più vergognoso».

