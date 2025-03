L’esclusione della Turris modella il futuro della stagione, con nuovi scenari per il titolo e la salvezza

La Turris è stata radiata dal campionato di Serie C: è quanto è stato deciso dal Tribunale Federale Nazionale che nel pomeriggio ha sciolto ogni dubbio. Fatali per il club corallino le inadempienze degli ultimi mesi e, non per ultimo, quelle dell’ultima scadenza federale del 17 febbraio. Dopo il Taranto, anche la società di Torre del Greco abbandona il Girone C che – per le prossime sette giornate – sarà a 18 squadre.

Con la radiazione della Turris è stata modificata anche la classifica con l’Avellino che guadagna due punti sull’Audace Cerignola, portandosi così a -1 dalla vetta. Sarà corsa a tre, invece, per il terzo posto con Monopoli, Benevento e Crotone racchiuse in tre punti. In fondo alla classifica, ad oggi il play-out Casertana-Messina si giocherebbe in quanto il distacco è di sette punti.

Ecco la nuova classifica della Serie C – Girone C

Audace Cerignola – 55 Avellino – 54 Monopoli – 46 Benevento – 44 Crotone – 43 Potenza – 41 Catania – 40 Giugliano – 38 Picerno – 36 Trapani – 32 Juventus Next Gen – 32 Sorrento – 31 Team Altamura – 31 Foggia – 30 Cavese – 28 Latina – 24 Casertana – 19 Messina – 12

Insieme alla classifica, cambierà anche il calendario delle 18 compagini del Girone C. Catania, Benevento e Juventus Next Gen saranno le più penalizzate: in quanto dovranno rispettare due turni di riposo. Quanto allo scontro per la B, Cerignola e Avellino riposeranno una sola volta nell’arco di due settimane.

