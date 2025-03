MANFREDONIA (FOGGIA) – Nella sede comunale, si è tenuto un incontro, cui hanno partecipato la Commissione Salute, il Sindaco, e il Direttore Generale dell’ASL FG.

Le tematiche trattate sono state ricondotte nel quadro unitario, proprio della sanità provinciale.

Sono stati esaminati, in particolare:

-Analisi e interventi sulle emergenze qualificate del polo ospedaliero, con peculiare riferimento alla consistenza numerica degli operatori sanitari (secondo il piano del fabbisogno); alle risorse strumentali (funzionali a garantire l’operatività dei reparti) ed alla caratterizzazione delle attività e prestazioni erogate. A tal proposito, avuto riguardo a ciascuno degli ambiti suddetti, abbiamo relazionato circa le rispettive necessità, così come emerse, in relazione ai singoli reparti.

Per quanto concerne, in maniera specifica, il personale sanitario, il dirigente generale sanitario ha evidenziato che, nel corso del mese di marzo, saranno banditi ulteriori concorsi,

oltre quelli già in fase di svolgimento, destinati alla selezione di dirigenti medici.

Ciò dovrebbe consentire di coprire alcune carenze d’organico.

Inoltre, per quanto attiene le risorse strumentali, l’interlocuzione si è soffermata su molteplici esigenze: dalla fornitura di letti efficienti alla dotazione di apparecchiature, idonee ad

accrescere e completare le prestazioni sanitarie.

-Screening e prevenzione delle patologie tumorali. A tal fine, la Commissione si impegnerà con l’Asl, allo scopo di promuovere le iniziative gratuite, mirate e quotidiane, connotate da un focus orientato ad assicurare il massimo coinvolgimento della popolazione (in merito, saranno forniti puntuali aggiornamenti).

-Implementazione della sanità territoriale: la Commissione concentrerà i propri sforzi anche in ordine all’applicabilità effettiva del DM 77/2022, nell’ottica di una medicina territoriale

efficace ed efficiente, in grado di decongestionare le strutture ospedaliere.

L’incontro, protrattosi all’incirca per tre ore, ha costituito l’occasione per articolare riflessioni ed approfondimenti.

Si è stabilito di elaborare un programma di azioni, da aggiornare e condividere in via bimestrale, per ottenere esiti concreti.

Al termine della riunione, Il Direttore Generale dell’Asl si è dichiarato soddisfatto, ribadendola propria completa disponibilità istituzionale.

I componenti D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca