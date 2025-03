Manfredonia, 26 Febbraio 2025 – Manutenzione Straordinaria della Pubblica Illuminazione: Liquidazione Interventi

Il Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, ha recentemente adottato una determinazione per la liquidazione di una spesa relativa a interventi di manutenzione straordinaria per la pubblica illuminazione della città di Manfredonia.

La determinazione, formalizzata il 26 febbraio 2025, riguarda l’installazione e l’alimentazione di nuovi pali di illuminazione pubblica nella zona “Algesiro”, come previsto dall’ordine di servizio n. 11 del 9 settembre 2024. L’importo complessivo della spesa ammonta a € 58.961,70, a fronte della fattura emessa dalla Engie Servizi S.p.A., che include € 48.329,26 per il servizio e € 10.632,44 per l’IVA al 22%.

Questi lavori fanno parte di un progetto più ampio che coinvolge la gestione integrata del servizio energia, che include anche la pubblica illuminazione, in corso dal 2011 con Cofely Italia S.p.A. (ora ENGIE Servizi S.p.A.), e prorogato fino al 2025. L’intervento, finalizzato al miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e al risparmio energetico, è conforme agli obiettivi del Comune di Manfredonia di garantire una gestione più efficiente e sicura della rete di illuminazione.

La spesa per questi interventi è stata approvata nel bilancio di previsione 2025 e sarà pagata attraverso il capitolo di spesa previsto nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) del Comune. Il pagamento, pari a € 58.961,70, sarà effettuato tramite bonifico bancario al fornitore Engie Servizi S.p.A., mentre l’importo IVA sarà versato all’erario.

L’atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Manfredonia, come previsto dalle normative vigenti, per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Con questa azione, il Comune di Manfredonia continua a investire nella manutenzione e modernizzazione delle proprie infrastrutture, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e risparmio energetico definiti negli anni precedenti.