La settantesima edizione dei David di Donatello, in programma per mercoledì 7 maggio su Rai 1, è ormai alle porte, ma un’incertezza aleggia sulla conduzione della serata. Secondo quanto riportato da TvBlog, Carlo Conti non sarà il conduttore dell’evento, interrompendo così il suo legame con la cerimonia che dura dal 2018. Durante questo periodo, Conti ha affrontato edizioni difficili, tra cui quella del 2020 segnata dal Covid, e ha gestito polemiche legate alla cerimonia, che non sempre è riuscita a conquistare la piena attenzione del pubblico e a conferire la sacralità che si aspetta da un evento del genere.

Le polemiche del 2024

Nel 2024, la cerimonia era stata al centro di polemiche dovute alla protesta del costumista Sergio Ballo, che aveva criticato la location scelta per la consegna del premio, un momento che aveva suscitato ampio dibattito sui social. Questo episodio ha alimentato la percezione di uno scetticismo crescente attorno alla manifestazione, con alcuni che ritengono che la sua realizzazione non sia all’altezza del prestigio del cinema italiano.

Perché Conti potrebbe rinunciare

Secondo le informazioni disponibili, la rinuncia di Conti non è ancora stata ufficializzata, e la decisione sembra essere in sospeso. Fonti vicine a Fanpage.it affermano che la scelta finale dipende esclusivamente dal conduttore, il quale non ha ancora sciolto la riserva. La sua possibile rinuncia non sarebbe sorprendente, considerando la sovraesposizione mediatica che ha vissuto negli ultimi anni, tra programmi come Tale e quale show, Sanremo e Ne vedremo delle belle. Inoltre, la frequente presenza di altri volti al suo fianco, come Matilde Gioli e Drusilla Foer, ha fatto sì che il conduttore affrontasse polemiche e imbarazzi durante le varie edizioni.

Chi potrebbe sostituire Conti?

Nel caso in cui Conti decida di non condurre la serata, alcuni nomi sono già in circolazione come possibili sostituti. Secondo TvBlog, tra i più quotati ci sono il cantante Mika, già giudice di X Factor, e l’attrice Elena Sofia Ricci, che aveva affiancato Amadeus durante il Festival di Sanremo 2023. Un altro nome che potrebbe emergere è quello di Alessandro Cattelan, già conduttore dell’evento per Sky in passato e recentemente accolto da Conti durante Sanremo come co-conduttore del Dopofestival.

Resta da capire chi avrà la responsabilità di guidare la cerimonia che, nonostante le difficoltà, continua a essere un punto di riferimento per il cinema italiano.

